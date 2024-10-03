Украинцы начали активнее платить алименты из-за отсрочки от мобилизации - Минюст

Во время военного положения украинцы стали активнее платить алименты, что, по данным Министерства юстиции, связано с отсрочкой от мобилизации. Вследствие этого наблюдается увеличение добросовестной уплаты алиментов на 30% по сравнению с прошлым годом.

Об этом рассказал руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко в эфире телемарафона, передает УНН.

По уплате алиментов во время военного положения, мы видим по статистике этого года и прошлого, что граждане более исправно начали платить алименты. Мы это связываем с тем, что это связано с отсрочкой от мобилизации - сказал Миненко.

Он пояснил, если задолженность по алиментам превышает три месяца, то фактически считается, что отец не содержит своих детей должным образом, и в таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации.

По сравнению с прошлым годом, этот прирост составляет 30% - добавил Миненко.

Напомним,

Согласно закону о «О мобилизационной подготовке и мобилизации» мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 летв имеют право на отсрочку, но существуют случаи, когда мужчины не смогут ее получить, в частности, если они имеют задолженность по алиментам, а также, если он не проживает вместе со своими детьми.