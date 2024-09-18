Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку: пояснення від ТЦК

Відповідно до закону про "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку, але існують випадки, коли чоловіки не зможуть її отримати, зокрема, якщо вони мають заборгованість по аліментах, а також, якщо він не проживає разом зі своїми дітьми. Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП, передає УНН.

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Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку. Пункт 3 статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає, що чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку. Однак відразу ж у тексті визначено "крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці - зазначають в ТЦК.

Також наголошується, що батько не має права на відстрочку якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліментів узагалі, адже у текст закону містить формулювання "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей".

Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку - батько повинен утримувати своїх дітей. Також не має права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти. Оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька - додали в ТЦК.

Також в ТЦК нагадали, що для того, щоб отримати відстрочку необхідно особисто подати на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку заяву, а також додати підтверджуючі документи, які надають право на відстрочку.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон, який надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації певним категоріям осіб. Про те, хто має право на відстрочку, раніше писав докладно УНН.