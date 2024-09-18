Отец троих детей не обязательно имеет право на отсрочку: объяснение от ТЦК
Киев • УНН
Мужчины с тремя детьми могут не получить отсрочку от мобилизации при определенных условиях. Это касается тех, кто имеет задолженность по алиментам или не проживает с детьми и не содержит их.
Согласно закону о «О мобилизационной подготовке и мобилизации» мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет имеют право на отсрочку, но существуют случаи, когда мужчины не смогут ее получить, в частности, если они имеют задолженность по алиментам, а также, если он не проживает вместе со своими детьми. Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП, передает УНН.
Детали
Отец троих детей не обязательно имеет право на отсрочку. Пункт 3 статьи 23 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определяет, что мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет имеют право на отсрочку. Однако сразу же в тексте определено «кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца
Также отмечается, что отец не имеет права на отсрочку если он не проживает вместе со своими детьми и не выплачивает алиментов вообще, ведь в текст закона содержит формулировку «на содержании которых находятся трое и более детей».
То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку - отец должен содержать своих детей. Также не имеет права на отсрочку мужчина, если он воспитывает приемного ребенка, но родной отец платит алименты. Поскольку в таком случае ребенок находится на содержании именно родного отца
Также в ТЦК напомнили, что для того, чтобы получить отсрочку необходимо лично подать на имя председателя комиссии ТЦК и СП по месту воинского учета заявление, а также приложить подтверждающие документы, которые дают право на отсрочку.
Напомним,
Верховная Рада приняла закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации определенным категориям лиц. О том, кто имеет право на отсрочку, ранее писал подробно УНН.