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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отец троих детей не обязательно имеет право на отсрочку: объяснение от ТЦК

Отец троих детей не обязательно имеет право на отсрочку: объяснение от ТЦК

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 17:05  •  5617 просмотра

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Мужчины с тремя детьми могут не получить отсрочку от мобилизации при определенных условиях. Это касается тех, кто имеет задолженность по алиментам или не проживает с детьми и не содержит их.

Согласно закону о «О мобилизационной подготовке и мобилизации» мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет имеют право на отсрочку, но существуют случаи, когда мужчины не смогут ее получить, в частности, если они имеют задолженность по алиментам, а также, если он не проживает вместе со своими детьми. Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

Отец троих детей не обязательно имеет право на отсрочку. Пункт 3 статьи 23 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определяет, что мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет имеют право на отсрочку. Однако сразу же в тексте определено «кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца

- отмечают в ТЦК.

Также отмечается, что отец не имеет права на отсрочку если он не проживает вместе со своими детьми и не выплачивает алиментов вообще, ведь в текст закона содержит формулировку «на содержании которых находятся трое и более детей».

То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку - отец должен содержать своих детей. Также не имеет права на отсрочку мужчина, если он воспитывает приемного ребенка, но родной отец платит алименты. Поскольку в таком случае ребенок находится на содержании именно родного отца

- добавили в ТЦК.

Также в ТЦК напомнили, что для того, чтобы получить отсрочку необходимо лично подать на имя председателя комиссии ТЦК и СП по месту воинского учета заявление, а также приложить подтверждающие документы, которые дают право на отсрочку.

Напомним,

Верховная Рада приняла закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации определенным категориям лиц. О том, кто имеет право на отсрочку, ранее писал подробно УНН.

Павел Башинский

Павел Башинский

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