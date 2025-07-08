Ограничение прав за неуплату алиментов: за полгода взыскано платежей на треть больше, чем в прошлом году

В первом полугодии 2025 года органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали более 7,6 млрд грн алиментов. Это на 30% или почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убедить должников помогло принуждение, рассказали в Минюсте, передает УНН.

Детали

Сообщается, что только за неделю с 27 июня по 4 июля государственные исполнители взыскали более 728 тыс. грн алиментов и штрафов, значительная часть из которых - в результате принудительных мер.

К почти 150 тысячам должников применены принудительные меры: запрет выезда за границу, управления авто и пользования оружием.

На Тернопольщине отец, годами не плативший алименты, после ареста счетов вернул почти 275 тысяч гривен долга и еще более 148 тысяч штрафа. В Кропивницком другой должник уплатил более 200 тысяч гривен задолженности и 101 тысячу штрафа - все эти средства поступили матерям детей - уточнили в ведомстве.

В Минюсте подчеркнули, что названные примеры доказывают: уклонение от уплаты алиментов имеет последствия, а государство имеет эффективные механизмы для защиты прав детей.

Алименты с военнослужащих можно взыскивать со всех выплат – Минюст

Напомним

Во время военного положения украинцы стали активнее платить алименты, что, по данным Министерства юстиции, связано с отсрочкой от мобилизации. Вследствие этого наблюдается увеличение добросовестной уплаты алиментов на 30% по сравнению с прошлым годом.