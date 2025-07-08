Ограничение прав за неуплату алиментов: за полгода взыскано платежей на треть больше, чем в прошлом году

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
10:13 • 3497 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
10:12 • 12357 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
09:37 • 15831 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
09:02 • 22264 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
8 июля, 03:46 • 74149 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 108418 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 114811 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 133895 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 130647 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 118734 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+32°
4.5м/с
39%
744мм
Популярные новости
Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата8 июля, 02:39 • 51341 просмотра
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля8 июля, 04:05 • 54635 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине05:38 • 34535 просмотра
Число пострадавших в ДТП с автобусом "Киев-Днепр" возросло до 3306:01 • 13554 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать07:20 • 44749 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 139969 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 128217 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 150238 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 155098 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 248345 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Карл III
Ольга Стефанишина
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венгрия
Турция
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 126412 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 314968 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 153585 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 269574 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 291132 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
Сухой Су-27
Instagram
MIM-104 Patriot

Ограничение прав за неуплату алиментов: за полгода взыскано платежей на треть больше, чем в прошлом году

Киев • УНН

 • 269 просмотра

В первом полугодии 2025 года взыскано более 7,6 млрд грн алиментов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Почти 150 тысяч должников столкнулись с ограничениями, включая запрет выезда за границу и управления автомобилем.

Ограничение прав за неуплату алиментов: за полгода взыскано платежей на треть больше, чем в прошлом году

В первом полугодии 2025 года органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали более 7,6 млрд грн алиментов. Это на 30% или почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убедить должников помогло принуждение, рассказали в Минюсте, передает УНН.

Детали

Сообщается, что только за неделю с 27 июня по 4 июля государственные исполнители взыскали более 728 тыс. грн алиментов и штрафов, значительная часть из которых - в результате принудительных мер.

К почти 150 тысячам должников применены принудительные меры: запрет выезда за границу, управления авто и пользования оружием.

На Тернопольщине отец, годами не плативший алименты, после ареста счетов вернул почти 275 тысяч гривен долга и еще более 148 тысяч штрафа. В Кропивницком другой должник уплатил более 200 тысяч гривен задолженности и 101 тысячу штрафа - все эти средства поступили матерям детей

- уточнили в ведомстве.

В Минюсте подчеркнули, что названные примеры доказывают: уклонение от уплаты алиментов имеет последствия, а государство имеет эффективные механизмы для защиты прав детей.

Алименты с военнослужащих можно взыскивать со всех выплат – Минюст 23.04.25, 14:33 • 2921 просмотр

Напомним

Во время военного положения украинцы стали активнее платить алименты, что, по данным Министерства юстиции, связано с отсрочкой от мобилизации. Вследствие этого наблюдается увеличение добросовестной уплаты алиментов на 30% по сравнению с прошлым годом.

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоФинансы
Украина
Кропивницкий
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9