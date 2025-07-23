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На боржників за аліменти з початку вторгнення рф відкрили 23 тис. проваджень: де їх найбільше

Київ • УНН

 • 4744 перегляди

Станом на середину липня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 187 тисяч проваджень щодо несплати аліментів. Кількість проваджень зросла на 23 тисячі з початку повномасштабного вторгнення, причому 91% з них відкрито проти чоловіків.

На боржників за аліменти з початку вторгнення рф відкрили 23 тис. проваджень: де їх найбільше

Станом на середину липня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) зафіксовано понад 187 тисяч проваджень щодо несплати аліментів. З початку повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла на 23 тисячі. Найбільше боржників - у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.

Деталі

За інформацією, 91% проваджень відкриті проти чоловіків, натомість жінки фігурують у 9% випадків. Утім, рекордсменкою в масштабах країни стала мешканка Київщини, щодо якої відкрито одразу 8 проваджень. Найчастіше аліменти не сплачують українці віком від 25 до 45 років — на цю вікову категорію припадає 86% справ.

Найбільше проваджень через несплату аліментів відкрито в Дніпропетровській області - 26 268. Далі йдуть Одеська (13 516), Харківська (13 011), Донецька (11 680) та Київська (11 050) області. Загалом зростання зафіксовано у 19 регіонах, скорочення - у шести

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У першому півріччі 2025 року органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули понад 7,6 млрд грн аліментів - це на 30%, або майже на третину, більше, ніж за аналогічний період торік.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоФінанси
Донецька область
Київська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство юстиції України
Україна
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