Доходы и репутация клиники Odrex просели, имидж пытаются восстановить PR на враче с уголовным делом

Доход компании "Дом медицины", являющейся частью медицинского бренда Odrex, в 2025 году составил 839 млн грн – это на 24% меньше, чем годом ранее. Прибыль сократилась еще существеннее – на 44% и составляет 73 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Опендатабот".

Для одного из крупнейших частных медицинских брендов юга страны падение доходов на четверть, а прибылей почти вдвое – более чем показательно. Ведь в медицине деньги идут "за доверием", и когда падают доходы, это почти всегда означает одно – падает доверие пациентов.

Причинами для такой реакции общества могут быть скандалы вокруг клиники. Среди них и 10 уголовных производств, в которых фигурирует Odrex, и многочисленные истории людей, заявляющих о проблемах во время лечения, и деятельность движения StopOdrex, которое собирает и публикует истории людей, считающих себя или своих родных пострадавшими от лечения там. Громкий резонанс вокруг клиники уже даже получил название в СМИ – "Дело Odrex".

И, похоже, в Odrex это понимают, ведь клиника работает над своим имиджем. Однако, методы этой работы оставляют больше вопросов, чем ответов. Как писал УНН ранее, клиника Odrex в попытках "залатать имиджевые дыры", прибегает к нестандартным PR-методам. Недавно на своих страницах в соцсетях Odrex опубликовала рекламное видео с хирургом Виталием Русаковым. В видео рассказывают историю тяжелобольного пациента, которого удалось вернуть к жизни. Но главный герой этой истории – не пациент, основной фокус на Виталии Русакове, его в рекламном видео показывают как врача, который "спасает жизни". И это несмотря на то, что он является обвиняемым в уголовном производстве за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что привело к смерти пациента. При этом, этот факт его биографии клиника в рекламе умалчивает, что может быть признаком нарушения Этического кодекса врача Украины.

Это видео не является ноу-хау PR-стратегии Odrex. Ведь в конце 2025 года клиника уже публиковала подобную рекламу. В более старом видео методика та же: врач Виталий Русаков предстает в истории о спасении пациента, как главное "действующее лицо". На этом фоне возникает простой вопрос: уместно ли делать лицом клиники врача, в отношении медицинской деятельности которого прямо сейчас идет суд?

Речь идет о уголовном производстве по факту смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана во время лечения в клинике Odrex. В этом деле хирург Виталий Русаков является обвиняемым по ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. По данным стороны обвинения, после оперативного вмешательства пациент не получил необходимой антибактериальной терапии (ему не были назначены антибиотики). А также не было надлежащей реакции на послеоперационные осложнения – в результате у пациента развился сепсис, который, по выводам судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной смерти.

Дело рассматривает Приморский районный суд города Одессы. Суд уже перешел к рассмотрению по существу, и сегодня, 23 марта 2026 года, должно состояться очередное судебное заседание.

И именно в этот момент клиника не объясняет ситуацию и не отвечает на вопросы общества. Вместо этого – показывает глянцевую картинку с "спасенными жизнями". Выглядит это не как восстановление доверия, а как попытка его заменить. То есть вместо открытой позиции – видео. Вместо ответа на вопросы общества – эмоциональный монтаж. Однако доверие в медицине держится не на роликах, а на ответственности.

Кажется, даже государственные контракты не способны это перекрыть. Как ранее сообщал УНН, Odrex остается одним из крупнейших партнеров Национальной службы здоровья Украины. Только в 2023 году клиника получила более 53 млн грн бюджетного финансирования через программы НСЗУ. А в 2026 году она работает по нескольким пакетам программы медицинских гарантий – от первичной помощи до лечения инсультов и реабилитации.

Формально такое сотрудничество соответствует действующим правилам. Но сама ситуация поднимает более широкую тему для обсуждения – достаточно ли государству оценивать лишь техническое соответствие медучреждений требованиям, если вокруг одного из крупнейших партнеров НСЗУ возникают уголовные расследования, публичные жалобы пациентов и длительная общественная дискуссия.