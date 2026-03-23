Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справою

Дохід компанії "Дім медицини", що є частиною медичного бренду Odrex, у 2025 році становив 839 млн грн – це на 24% менше, ніж роком раніше. Прибуток скоротився ще суттєвіше – на 44% і становить 73 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Опендатабот".

Для одного з найбільших приватних медичних брендів півдня країни падіння доходів на чверть, а прибутків майже вдвічі – є більш ніж показовими. Адже в медицині гроші йдуть "за довірою", і коли падають доходи, це майже завжди означає одне – падає довіра пацієнтів.

Причинами для такої реакції суспільства можуть бути скандали довкола клініки. Серед них і 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує Odrex, і численні історії людей, які заявляють про проблеми під час лікування, і діяльність руху StopOdrex, який збирає та публікує історії людей, що вважають себе чи своїх рідних постраждалими від лікування там. Гучний резонанс довкола клініки вже навіть отримав назву у ЗМІ – "Справа Odrex".

І, схоже, в Odrex це розуміють, адже клініка працює над своїм іміджем. Однак, методи цієї роботи залишають більше запитань, ніж відповідей. Як писав УНН раніше, клініка Odrex в спробах "залатати іміджеві дірки", вдається до нестандартних PR-методів. Нещодавно на своїх сторінках в соцмережах Odrex опублікувала рекламне відео з хірургом Віталієм Русаковим. У відео розповідають історію тяжкохворого пацієнта, якого вдалося повернути до життя. Але головний герой цієї історії – не пацієнт, основний фокус на Віталії Русакові, його в рекламному відео показують як лікаря, що "рятує життя". І це попри те, що він є обвинуваченим у кримінальному провадженні за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що призвело до смерті пацієнта. При цьому, цей факт його біографії клініка в рекламі замовчує, що може бути ознакою порушення Етичного кодексу лікаря України.

Це відео не є ноу-хау PR-стратегії Odrex. Адже наприкінці 2025 року клініка вже публікувала подібну рекламу. У старішому відео методика така ж: лікар Віталій Русаков постає в історії про спасіння пацієнта, як головна "дійова особа". На цьому тлі постає просте питання: чи доречно робити обличчям клініки лікаря, щодо медичної діяльності якого прямо зараз триває суд?

Ідеться про кримінальне провадження щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана під час лікування в клініці Odrex. У цій справі хірург Віталій Русаков є обвинуваченим за ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником. За даними сторони обвинувачення, після оперативного втручання пацієнт не отримав необхідної антибактеріальної терапії (йому не були призначені антибіотики). А також не було належної реакції на післяопераційні ускладнення – у результаті у пацієнта розвинувся сепсис, який, за висновками судово-медичної експертизи, міг стати причиною смерті.

Справу розглядає Приморський районний суд міста Одеси. Суд уже перейшов до розгляду по суті, і сьогодні, 23 березня 2026 року, має відбутися чергове судове засідання.

І саме в цей момент клініка не пояснює ситуацію і не відповідає на запитання суспільства. Натомість – показує глянцеву картинку з "врятованими життями". Виглядає це не як відновлення довіри, а як спроба її замінити. Тобто замість відкритої позиції – відео. Замість відповіді на запитання суспільства – емоційний монтаж. Однак довіра в медицині тримається не на роликах, а на відповідальності.

Здається, навіть державні контракти не здатні це перекрити. Як раніше повідомляв УНН, Odrex залишається одним з найбільших партнерів Національної служби здоров’я України. Лише у 2023 році клініка отримала понад 53 млн грн бюджетного фінансування через програми НСЗУ. А у 2026 році вона працює за кількома пакетами програми медичних гарантій – від первинної допомоги до лікування інсультів і реабілітації.

Формально така співпраця відповідає чинним правилам. Але сама ситуація порушує ширшу тему для обговорення – чи достатньо державі оцінювати лише технічну відповідність медзакладів вимогам, якщо навколо одного з найбільших партнерів НСЗУ виникають кримінальні розслідування, публічні скарги пацієнтів і тривала суспільна дискусія.