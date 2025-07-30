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До срыва маяка МВФ остался день: правительство снова не назначило Цивинского директором БЭБ - нардеп

Киев • УНН

 • 2824 просмотра

Кабинет министров не назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности, что ставит под угрозу выполнение условий программы МВФ. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что правительство снова нарушило закон, не назначив главу БЭБ.

До срыва маяка МВФ остался день: правительство снова не назначило Цивинского директором БЭБ - нардеп

Кабинет министров до сих пор не назначил Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности, а потому ставит под угрозу выполнение условий программы МВФ, по которой правительство должно было назначить нового директора Бюро до конца июля. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Сегодня на своем заседании правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ осталось 1 день 

- написал Железняк.

Дополнение

24 июня конкурсная комиссия определилась с единственным кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, победителем стал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский.

30 июня в Кабмин внесли представление на назначение Александра Цивинского директором БЭБ.

Согласно закону "О Бюро экономической безопасности Украины", Кабмин в течение 10 дней со дня получения представления конкурсной комиссии с информацией об отобранных по результатам конкурса кандидатах назначает директора БЭБ, который считается победителем конкурса.

Конкурс на должность директора БЭБ: комиссия назвала победителем Александра Цивинского, окончательное решение за правительством24.06.25, 23:16 • 3453 просмотра

В июле комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности опубликовала официальный документ от Кабмина относительно решения не назначать победителя конкурса Александра Цивинского на должность директора БЭБ.

Комиссия БЭБ получила от Кабмина документ об отказе назначать победителя конкурса на должность директора09.07.25, 13:25 • 1387 просмотров

23 июля Александр Цивинский сообщил, что документы относительно его назначения повторно направили в Кабинет министров.

Кабмин повторно получил документы о назначении Цивинского на должность директора БЭБ23.07.25, 21:29 • 19946 просмотров

Также стоит отметить, что согласно программе МВФ, Украина должна была назначить нового руководителя БЭБ до конца июля 2025 года.

Напомним

В июне прошлого года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности.

Павел Башинский

Экономикаполитика
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Украина