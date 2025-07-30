До срыва маяка МВФ остался день: правительство снова не назначило Цивинского директором БЭБ - нардеп

Кабинет министров до сих пор не назначил Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности, а потому ставит под угрозу выполнение условий программы МВФ, по которой правительство должно было назначить нового директора Бюро до конца июля. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Сегодня на своем заседании правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ осталось 1 день