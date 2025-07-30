До срыва маяка МВФ остался день: правительство снова не назначило Цивинского директором БЭБ - нардеп
Киев • УНН
Кабинет министров не назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности, что ставит под угрозу выполнение условий программы МВФ. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что правительство снова нарушило закон, не назначив главу БЭБ.
Кабинет министров до сих пор не назначил Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности, а потому ставит под угрозу выполнение условий программы МВФ, по которой правительство должно было назначить нового директора Бюро до конца июля. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Сегодня на своем заседании правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ осталось 1 день
Дополнение
24 июня конкурсная комиссия определилась с единственным кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, победителем стал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский.
30 июня в Кабмин внесли представление на назначение Александра Цивинского директором БЭБ.
Согласно закону "О Бюро экономической безопасности Украины", Кабмин в течение 10 дней со дня получения представления конкурсной комиссии с информацией об отобранных по результатам конкурса кандидатах назначает директора БЭБ, который считается победителем конкурса.
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В июле комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности опубликовала официальный документ от Кабмина относительно решения не назначать победителя конкурса Александра Цивинского на должность директора БЭБ.
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23 июля Александр Цивинский сообщил, что документы относительно его назначения повторно направили в Кабинет министров.
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Также стоит отметить, что согласно программе МВФ, Украина должна была назначить нового руководителя БЭБ до конца июля 2025 года.
Напомним
В июне прошлого года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности.