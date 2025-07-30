До зриву маяка МВФ залишився день: уряд знову не призначив Цивінського директором БЕБ - нардеп
Київ • УНН
Кабінет міністрів не призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки, що ставить під загрозу виконання умов програми МВФ. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що уряд знову порушив закон, не призначивши голову БЕБ.
Кабінет міністрів досі не призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки, а тому ставить під загрозу виконання умов програми МВФ, за яким уряд мав би призначити нового директора Бюро до кінця липня. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Сьогодні на своєму засіданні уряд знову порушив закон і не призначив голову БЕБ. Часу до зриву маяку МВФ залишилось 1 день
Доповнення
24 червня конкурсна комісія визначилась із єдиним кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, переможцем став керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.
30 червня до Кабміну внесли подання на призначення Олександра Цивінського директором БЕБ.
Відповідно до закону "Про Бюро економічної безпеки України", Кабмін протягом 10 днів з дня отримання подання конкурсної комісії з інформацією про відібраних за результатами конкурсу кандидата призначає директора БЕБ, який вважається переможцем конкурсу.
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У липні комісія з добору директора Бюро економічної безпеки опублікувала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.
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23 липня Олександр Цивінський повідомив, що документи щодо його призначення повторно направили до Кабінету міністрів.
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Також варто зазначити, що відповідно до програми МВФ, Україна мала б призначити нового керівника БЕБ до кінця липня 2025 року.
Нагадаємо
В червні минулого року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки.