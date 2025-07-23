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Кабмін повторно отримав документи про призначення Цивінського на посаду директора БЕБ

Київ • УНН

 • 9474 перегляди

Олександр Цивінський, єдиний кандидат на посаду директора БЕБ, повідомив про повторне направлення документів до Кабміну. Він очікує на рішення уряду та новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Кабмін повторно отримав документи про призначення Цивінського на посаду директора БЕБ

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський, якого комісія з добору директора БЕБ України визнала єдиним кандидатом на посаду очільника БЕБ, повідомив, що документи щодо його призначення повторно направили до Кабінету міністрів, передає УНН

Документи щодо мого призначення на посаду директора БЕБ – вже в Кабінеті міністрів. Очікую на законну та зважену позицію уряду і новопризначеного прем’єр-міністра Юлії Свириденко 

- повідомив Цивінський.

Він також опублікував його запити до Кабміну та отримані офіційні відповіді.

Важливий факт – жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано. Це означає лише одне – їх не існує. Якщо немає об'єктивних перешкод – необхідно виконати закон і призначити переможця конкурсу 

- додав Цивінський.

Нагадаємо

Конкурсна комісія визначила керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Цивінського єдиним кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Уряд має 10 днів на його офіційне призначення.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки опублікувала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Юлія Свириденко
Національне антикорупційне бюро України
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