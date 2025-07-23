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Кабмин повторно получил документы о назначении Цивинского на должность директора БЭБ

Киев • УНН

 • 6176 просмотра

Александр Цивинский, единственный кандидат на должность директора БЭБ, сообщил о повторном направлении документов в Кабмин. Он ожидает решения правительства и новоназначенного премьер-министра Юлии Свириденко.

Кабмин повторно получил документы о назначении Цивинского на должность директора БЭБ

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский, которого комиссия по отбору директора БЭБ Украины признала единственным кандидатом на должность главы БЭБ, сообщил, что документы по его назначению повторно направили в Кабинет министров, передает УНН

Документы по моему назначению на должность директора БЭБ – уже в Кабинете министров. Ожидаю законную и взвешенную позицию правительства и новоназначенного премьер-министра Юлии Свириденко 

- сообщил Цивинский.

Он также опубликовал его запросы в Кабмин и полученные официальные ответы.

Важный факт – никакой информации о наличии рисков безопасности не предоставлено. Это означает только одно – их не существует. Если нет объективных препятствий – необходимо выполнить закон и назначить победителя конкурса 

- добавил Цивинский.

Напомним

Конкурсная комиссия определила руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Цивинского единственным кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Правительство имеет 10 дней на его официальное назначение.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности опубликовала официальный документ от Кабмина относительно решения не назначать победителя конкурса Александра Цивинского на должность директора БЭБ.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Юлия Свириденко
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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