Для цифровых выборов нужно обновить и защитить реестр избирателей и создать команды для киберзащиты - Госспецсвязи
Киев • УНН
Для обеспечения цифровых выборов в Украине необходимо обновить Государственный реестр избирателей и создать команды для реагирования на киберинциденты. Об этом сообщает Госспецсвязи, пишет УНН.
Детали
Представители Госспецсвязи приняли участие в научно-экспертном круглом столе, организованном Институтом государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины.
На повестке дня – концепция цифровых выборов, кибербезопасность избирательной инфраструктуры и защита от гибридных угроз. Участники рассмотрели опыт Эстонии, США, Франции и других стран, где уже введено электронное голосование.
Необходимо обновить и защитить Государственный реестр избирателей, а при ЦИК создать специальные команды реагирования на киберинциденты. Информационное вмешательство и когнитивное влияние – именно такие инструменты, скорее всего, будет использовать враг для дестабилизации избирательного процесса
Эксперты подчеркнули, что проведение выборов возможно только после завершения военного положения и победы Украины.
