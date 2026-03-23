Для цифровых выборов нужно обновить и защитить реестр избирателей и создать команды для киберзащиты - Госспецсвязи

Для обеспечения цифровых выборов в Украине необходимо обновить Государственный реестр избирателей и создать команды для реагирования на киберинциденты. Об этом сообщает Госспецсвязи, пишет УНН.

Представители Госспецсвязи приняли участие в научно-экспертном круглом столе, организованном Институтом государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины.

На повестке дня – концепция цифровых выборов, кибербезопасность избирательной инфраструктуры и защита от гибридных угроз. Участники рассмотрели опыт Эстонии, США, Франции и других стран, где уже введено электронное голосование.

Необходимо обновить и защитить Государственный реестр избирателей, а при ЦИК создать специальные команды реагирования на киберинциденты. Информационное вмешательство и когнитивное влияние – именно такие инструменты, скорее всего, будет использовать враг для дестабилизации избирательного процесса