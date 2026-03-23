Для цифрових виборів треба оновити і захистити реєстр виборців і створити команди для кіберзахисту - Держспецзв'язку
Київ • УНН
Для електронного голосування необхідно оновити реєстр виборців та створити кіберкоманди при ЦВК. Вибори можливі лише після завершення воєнного стану.
Для забезпечення цифрових виборів в Україні необхідно оновити Державний реєстр виборців та створити команди для реагування на кіберінциденти. Про це повідомляє Держспецзв'язку, пише УНН.
Деталі
Представники Держспецзв’язку взяли участь у науково-експертному круглому столі, організованому Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
На порядку денному – концепція цифрових виборів, кібербезпека виборчої інфраструктури та захист від гібридних загроз. Учасники розглянули досвід Естонії, США, Франції та інших країн, де вже запроваджено електронне голосування.
Необхідно оновити та захистити Державний реєстр виборців, а при ЦВК створити спеціальні команди реагування на кіберінциденти. Інформаційне втручання та когнітивний вплив – саме такі інструменти найімовірніше використовуватиме ворог для дестабілізації виборчого процесу
Експерти наголосили, що проведення виборів можливе лише після завершення воєнного стану та перемоги України.
