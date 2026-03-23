Ексклюзив
13:02 • 6890 перегляди
Ексклюзив
09:58 • 30723 перегляди
09:48 • 26704 перегляди
09:16 • 48598 перегляди
22 березня, 20:58 • 47201 перегляди
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 84341 перегляди
22 березня, 13:24 • 95635 перегляди
22 березня, 09:01 • 164552 перегляди
22 березня, 02:48 • 77026 перегляди
21 березня, 12:15 • 78903 перегляди
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Для цифрових виборів треба оновити і захистити реєстр виборців і створити команди для кіберзахисту - Держспецзв'язку

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Для електронного голосування необхідно оновити реєстр виборців та створити кіберкоманди при ЦВК. Вибори можливі лише після завершення воєнного стану.

Для цифрових виборів треба оновити і захистити реєстр виборців і створити команди для кіберзахисту - Держспецзв'язку

Для забезпечення цифрових виборів в Україні необхідно оновити Державний реєстр виборців та створити команди для реагування на кіберінциденти. Про це повідомляє Держспецзв'язку, пише УНН.

Деталі

Представники Держспецзв’язку взяли участь у науково-експертному круглому столі, організованому Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

На порядку денному – концепція цифрових виборів, кібербезпека виборчої інфраструктури та захист від гібридних загроз. Учасники розглянули досвід Естонії, США, Франції та інших країн, де вже запроваджено електронне голосування.

Необхідно оновити та захистити Державний реєстр виборців, а при ЦВК створити спеціальні команди реагування на кіберінциденти. Інформаційне втручання та когнітивний вплив – саме такі інструменти найімовірніше використовуватиме ворог для дестабілізації виборчого процесу

- підкреслили фахівці Служби.

Експерти наголосили, що проведення виборів можливе лише після завершення воєнного стану та перемоги України.

Досягнуто консенсусу щодо неможливості виборів під час воєнного стану - Корнієнко23.03.26, 11:24 • 6476 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаТехнології
Кібератака
російська пропаганда
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Франція
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна