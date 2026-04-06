Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться

Дизельное топливо в Украине только за прошедшие выходные подорожало сразу на 2 грн за литр. Для розничного рынка это заметный рост за короткий период, который сразу повлиял на расходы водителей, перевозчиков и бизнеса, зависящего от регулярных заправок. По данным мониторинга, средняя стоимость литра дизельного топлива на автозаправках страны достигла 95 грн, передает УНН.

В то же время региональные данные демонстрируют значительно более широкую картину. В разных областях стоимость дизеля отличается не на несколько копеек, а на десятки гривен за литр. Это свидетельствует о неравномерности розничных предложений, разной ценовой политике сетей и существенном разрыве между минимальными и максимальными ценами даже в пределах одного региона.

Киевская область: широкий разрыв между нижним и верхним сегментами

В Киевской области самое дешевое предложение зафиксировали на АЗС сети Shell, где литр дизельного топлива стоит 61,99 грн.

В среднем ценовом сегменте работают сети MANGO, AMIC, UPG и КЛО. Там стоимость дизеля колеблется от 86 грн до 89,49 грн за литр. Даже в пределах группы операторов, которые не относятся к самым дорогим в регионе, цены остаются высокими и приближенными к верхней границе рынка.

Дороже всего дизель в Киевской области продает SOCAR. Здесь литр стоит 89,88 грн. Если сравнивать эту цену с самым низким предложением в области, разница составляет почти 28 грн на литре. Для водителя, который заправляет 40-50 литров, это означает разницу в несколько сотен гривен за одну заправку.

Львовская область: самое дешевое предложение ниже, но верхний предел почти не меняется

Во Львовской области самую низкую цену предлагает сеть "Укр-Петроль" - 57,50 грн за литр. Это еще ниже, чем минимальная цена в Киевской области. На фоне общего подорожания такое предложение выглядит исключением на рынке, где большинство операторов уже работают в значительно более высоком диапазоне.

На подавляющем большинстве АЗС области, в частности сетей "Укрнафта", БРСМ-нафта, "Маркет", UPG и AMIC, цена дизельного топлива составляет от 73,99 до 88,99 грн за литр. То есть даже в пределах одного региона водитель может столкнуться с разницей более 15 грн в зависимости от выбранной сети.

Самые высокие ценники во Львовской области выставили WOG и OKKO, где дизель стоит 89,90 грн за литр, а также SOCAR с ценой 89,99 грн. Верхний предел стоимости в регионе практически совпадает с киевским. Поэтому несмотря на наличие очень дешевого предложения, общий премиальный сегмент рынка остается стабильно высоким.

Одесская область: доступный минимум и высокие расценки у крупных сетей

В Одесской области дизельное топливо по выгодной цене можно купить на АЗС "Укр-Петроль" и Shell. Здесь литр стоит 56,20 грн и 58,99 грн соответственно. Это самые низкие показатели среди приведенных регионов, что формирует для области один из самых низких стартовых уровней стоимости дизеля.

В то же время основная масса предложений на рынке существенно дороже. "Укрнафта", БРСМ-нафта, KATRAL, UPG и AMIC 6 апреля 2026 года продавали дизель в пределах от 73,99 грн до 87,99 грн за литр. Такой коридор показывает, что базовый сегмент в области уже почти полностью отошел от условно дешевых значений и движется к ценам, близким к 90 грн.

Дороже всего дизель в Одесской области стоит на АЗС WOG и OKKO - 89,90 грн за литр. На этом примере ярко заметно, как независимо от региона крупные сети удерживают близкий уровень цен.

Запорожье: меньше бюджетных вариантов и высокий верхний сегмент

В Запорожской области дешевле всего заправиться можно на АЗС "Укрнафта", где литр дизельного топлива стоит 73,99 грн. Еще один относительно доступный вариант предлагает ZOG – 85 грн за литр. По сравнению с Киевской, Львовской и Одесской областями нижний предел в Запорожской области заметно выше.

Именно поэтому в регионе выбор между более дешевыми и более дорогими предложениями уже. Если в других областях зафиксированы предложения на уровне 56-62 грн за литр, то в Запорожье таких цен в приведенных данных мониторинга нет.

Максимальная цена здесь такая же, как и в других регионах с дорогим сегментом. WOG и OKKO продают дизель по 89,90 грн за литр. Следовательно, в области сохраняется высокая верхняя граница при отсутствии столь же низких минимальных предложений, как на западе или юге страны.

Что показывает региональная картина

Зафиксированные по состоянию на 6 апреля цены свидетельствуют, что рынок дизельного топлива в Украине сейчас характеризуется не только общим ростом цен, но и очень большой внутренней дифференциацией. В части областей разница между минимальной и максимальной ценой превышает 30 грн на литре. То есть, средний показатель по стране не отражает всей реальной картины для потребителя.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что заявленная средняя цена по стране на уровне 95 грн за литр выше максимальных показателей, приведенных для нескольких областей.

Для потребителя это означает, что выбор конкретной сети сейчас непосредственно влияет на итоговые расходы.

А для бизнеса, работающего с большими объемами потребления дизеля, даже разница в 5-10 грн на литре уже формирует заметную дополнительную нагрузку. А при нынешнем разрыве между минимальными и максимальными ценниками значение имеет не только регион заправки, но и конкретная сеть АЗС.

Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа Ирану