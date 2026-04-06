Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Середня ціна дизеля в Україні зросла до 95 грн за літр. У регіонах зафіксовано аномальний розрив вартості пального, що сягає майже 30 грн на літрі.

Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися

Дизельне пальне в Україні лише за минулі вихідні подорожчало одразу на 2 грн за літр. Для роздрібного ринку це помітне зростання за короткий період, яке одразу вплинуло на витрати водіїв, перевізників і бізнесу, що залежить від регулярних заправок. За даними моніторингу, середня вартість літра дизельного пального на автозаправках країни сягнула 95 грн, передає УНН

Водночас регіональні дані демонструють значно ширшу картину. У різних областях вартість дизеля відрізняється не на кілька копійок, а на десятки гривень за літр. Це свідчить про нерівномірність роздрібних пропозицій, різну цінову політику мереж і суттєвий розрив між мінімальними та максимальними цінами навіть у межах одного регіону.

Київщина: широкий розрив між нижнім і верхнім сегментами

У Київській області найдешевшу пропозицію зафіксували на АЗС мережі Shell, де літр дизельного пального коштує 61,99 грн. 

У середньому ціновому сегменті працюють мережі MANGO, AMIC, UPG і КЛО. Там вартість дизеля коливається від 86 грн до 89,49 грн за літр. Навіть у межах групи операторів, які не належать до найдорожчих у регіоні, ціни залишаються високими і наближеними до верхньої межі ринку.

Найдорожче дизель на Київщині продає SOCAR. Тут літр коштує 89,88 грн. Якщо порівнювати цю ціну з найнижчою пропозицією в області, різниця становить майже 28 грн на літрі. Для водія, який заправляє 40-50 літрів, це означає різницю в кілька сотень гривень за одну заправку.

Львівщина: найдешевша пропозиція нижча, але верхня межа майже не змінюється

У Львівській області найнижчу ціну пропонує мережа "Укр-Петроль" - 57,50 грн за літр. Це ще нижче, ніж мінімальна ціна на Київщині. На тлі загального подорожчання така пропозиція виглядає винятком на ринку, де більшість операторів уже працюють у значно вищому діапазоні.

На переважній більшості АЗС області, зокрема мереж "Укрнафта", БРСМ-нафта, "Маркет", UPG та AMIC, ціна дизельного пального становить від 73,99 до 88,99 грн за літр. Тобто навіть у межах одного регіону водій може зіткнутися з різницею понад 15 грн залежно від обраної мережі.

Найвищі цінники у Львівській області виставили WOG і OKKO, де дизель коштує 89,90 грн за літр, а також SOCAR із ціною 89,99 грн. Верхня межа вартості в регіоні практично збігається з київською. Тому попри наявність дуже дешевої пропозиції, загальний преміальний сегмент ринку залишається стабільно високим.

Одещина: доступний мінімум і високі розцінки у великих мереж

В Одеській області дизельне паливо за вигідною ціною можна купити на АЗС "Укр-Петроль" і Shell. Тут літр коштує 56,20 грн та 58,99 грн відповідно. Це найнижчі показники серед наведених регіонів, що формує для області один із найнижчих стартових рівнів вартості дизеля.

Водночас основна маса пропозицій на ринку суттєво дорожча. "Укрнафта", БРСМ-нафта, KATRAL, UPG та AMIC 6 квітня 2026 року продавали дизель у межах від 73,99 грн до 87,99 грн за літр. Такий коридор показує, що базовий сегмент в області вже майже повністю відійшов від умовно дешевих значень і рухається до цін, близьких до 90 грн.

Найдорожче дизель в Одеській області коштує на АЗС WOG та OKKO - 89,90 грн за літр. На цьому прикладі яскраво помітно, як незалежно від регіону великі мережі утримують близький рівень цін.

Запоріжжя: менше бюджетних варіантів і високий верхній сегмент

У Запорізькій області найдешевше заправитися можна на АЗС "Укрнафта", де літр дизельного пального коштує 73,99 грн. Ще один відносно доступний варіант пропонує ZOG – 85 грн за літр. Порівняно з Київщиною, Львівщиною та Одещиною нижня межа в Запорізькій області помітно вища.

Власне тому в регіоні вибір між дешевшими та дорожчими пропозиціями вужчий. Якщо в інших областях зафіксовані пропозиції на рівні 56-62 грн за літр, то на Запоріжжі таких цін у наведених даних моніторингу немає.

Максимальна ціна тут така сама, як і в інших регіонах з дорогим сегментом. WOG і OKKO продають дизель по 89,90 грн за літр. Отже, в області зберігається висока верхня межа за відсутності настільки ж низьких мінімальних пропозицій, як на заході чи півдні країни.

Що показує регіональна картина

Зафіксовані станом на 6 квітня ціни свідчать, що ринок дизельного пального в Україні зараз характеризується не лише загальним зростанням цін, а й дуже великою внутрішньою диференціацією. У частині областей різниця між мінімальною та максимальною ціною перевищує 30 грн на літрі. Тобто, середній показник по країні не відображає всієї реальної картини для споживача.

Окремо варто звернути увагу на те, що заявлена середня ціна по країні на рівні 95 грн за літр  вища за максимальні показники, наведені для кількох областей. 

Для споживача це означає, що вибір конкретної мережі зараз безпосередньо впливає на підсумкові витрати. 

А для бізнесу, що працює з великими обсягами споживання дизеля, навіть різниця у 5-10 грн на літрі вже формує помітне додаткове навантаження. А при нинішньому розриві між мінімальними та максимальними цінниками значення має не лише регіон заправки, а й конкретна мережа АЗС.

Олександра Василенко

