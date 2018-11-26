"Десятиминутный" перерыв в ВР затянулся на час
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Перерыв в работе Верховной Рады Украины, на заседении которой должны рассмотреть законопроект об утверждении указа Президента относительно военного положения, затянулась почти на час, передает корреспондент УНН.
Спикер парламента Андрей Парубий объявил о перерыве в работе парламента примерно в 16.50. Сейчас у председателя ВР проходят консультации с руководителями парламентских фракций.
В то же время вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что сейчас "происходит встреча лидеров фракций с руководством парламента".
"Происходит встреча лидеров фракций с руководством парламента. Именно в таком формате, в ВР. Некоторые лидеры фракций пришли с группой поддержки. Президент не объявлял консультаций с лидерами фракций", - написала она.
Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады Украины о введении военного положения в Украине началось с опозданием, ориентировочно в 16:40.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.