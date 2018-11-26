"Десятихвилинна" перерва у ВР затягнулась на годину

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про перерву у роботі парламенту приблизно о 16.50. Наразі у голови ВР проходять консультації з керівниками парламентських фракцій.

У той же час віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що наразі "відбувається зустріч лідерів фракцій з керівництвом парламенту".

"Відбувається зустріч лідерів фракцій з керівництвом парламенту. Саме в такому форматі, в ВР. Деякі лідери фракцій прийшли з групою підтримки. Президент не оголошував консультацій з лідерами фракцій", - написала вона.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради України щодо введення воєнного стану в Україні розпочалося із запізненням, орієнтовно о 16:40.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.