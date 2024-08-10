Дешевых яблок не будет и в новом сезоне - прогноз

Цены на яблоки останутся высокими в сезоне 2024/25 - производство падает в ЕС, Украине и Молдове, сообщает EastFruit, пишет УНН.

Детали

"Цены на яблоки в новом сезоне 2024/25 останутся высокими, а в фаворе снова будут экспортеры качественных фруктов и яблочного концентрата", сообщает издание со ссылкой на данные Всемирной ассоциации производителей яблок и груш (WAPA).

Урожай яблок в ключевых 20 странах ЕС в 2024 году, как сообщается, не только упадет на 11% по сравнению с и так низким уровнем производства предыдущего года (10,2 млн тонн против 11,5 млн тонн), но и будет на 14% меньше среднего показателя за последние три года.

Снижение урожая ожидается в большинстве стран-производителей, в частности во Франции (-3%), Италии (-1%), Нидерландах (-1%). Наибольшие потери понесут производители яблок в Бельгии (-34%), Румынии (-15%) и в Польше (-20%).

"Для производителей яблок из Молдовы и Украины это означает гораздо меньшую конкуренцию с польским яблоком в Европе и странах Ближнего Востока, а также некоторые дополнительные возможности на румынском рынке. Конечно, воспользоваться такими возможностями смогут только те производители, которые все же обеспечат предложение яблок экспортного качества, с чем в обеих странах могут быть некоторые проблемы", - указывает издание.

Так, в Молдове, по данным WAPA, производство в 2024 году снизится на 14% до лишь 450 тыс. тонн, а в Украине, по оценкам EastFruit, урожай яблок также будет ниже прошлогоднего из-за неблагоприятных погодных условий весной и летом этого года.

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