Цены на арбузы в Украине снизились на треть за неделю - мониторинг

С начала текущей недели цены на арбузы в Украине уже снизились на треть, сообщают аналитики проекта EastFruit, пишет УНН.

Детали

"Улучшение погодных условий практически по всей территории страны позволили украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, что приводить к увеличению предложения этой продукции на рынке. Дополнительно, к массовой уборке бахчевых уже приступили производители во всех без исключения областях Украины, как в центральном, так и в западном регионах", - сообщает издание.

Как указано, сейчас цены на арбузы на внутреннем рынке уже опустились до 3-8 грн/кг ($0,07-0,19/кг), что в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Негативную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения этих бахчевых на рынке. По словам фермеров, ситуация осложняется еще и тем, что основную долю предложения составляет продукция крупного калибра, спрос на которую достаточно слабый. Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж в рознице.

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Если сравнивать ситуацию на рынке арбузов в Украине с другими странами региона мониторинга, то эта продукция остается более доступной только в Узбекистане и Таджикистане, что является традиционным.

Отмечается, что сейчас арбуз в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем в начале августа 2023 года. Более того, отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке. По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке достаточно ограничено.

"В то же время цены на арбузы весом более 5 кг и в дальнейшем будут находиться на низком уровне, поскольку фермеры будут идти на уступки покупателям, пытаться таким образом ускорить темпы реализации имеющихся объемов продукции", - указывает издание.

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