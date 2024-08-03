В Херсонской области в этом году посажено 850 га арбузов в семи громадах. Урожай уже доступен для потребления жителями других областей, сообщили в Херсонской ОГА в субботу, пишет УНН.

Детали

"В этом году в области было посажено 850 гектаров арбузов. Они созревали в Нововоронцовской, Миловской, Высокопольской, Кочубеевской, Великоалександровской, Музыковской и Дарьевской громадах. И их уже могут попробовать жители других областей", - сообщили в ОВА в Telegram.

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