Депутат Госдумы РФ призвал применить ядерное оружие против Украины

Депутат Госдумы рф и лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв призвал применить против Украины тактическое ядерное оружие, чтобы заставить её капитулировать. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление российского парламентария, пишет УНН.

Детали

По словам Журавлёва, в России якобы вообще не должно быть дискуссий относительно возможности применения тактического ядерного оружия.

В случае необходимости мы обязаны его применять. Нужно будет бить — будем бить. И это не обсуждается — заявил депутат.

Признаков подготовки ядерного удара пока нет

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщал, что Владимир Путин может рассматривать тактическое ядерное оружие как крайнее средство в случае резкого ухудшения положения России. В то же время издание подчёркивало, что признаков подготовки Москвой его применения нет.

Против такого сценария выступают и партнёры России. В частности, по сообщениям СМИ, Китай предостерёг Кремль от применения ядерного оружия.

Заявление Журавлёва прозвучало на фоне новых сообщений о попытках США убедить Москву отказаться от дальнейшей эскалации и вернуться к переговорам о завершении боевых действий.

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