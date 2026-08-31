Депутат держдуми рф закликав застосувати ядерну зброю проти України

Депутат держдуми рф та лідер партії "родина" олексій журавльов закликав застосувати проти України тактичну ядерну зброю, щоб змусити її капітулювати. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву російського парламентаря, пише УНН.

За словами журавльова, у росії нібито взагалі не повинно бути дискусії щодо можливості застосування тактичної ядерної зброї.

У разі необхідності ми зобов'язані її застосовувати. Треба буде бити – будемо бити. І це не обговорюється