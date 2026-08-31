Депутат держдуми рф закликав застосувати ядерну зброю проти України
Київ • УНН
олексій журавльов закликав застосувати проти України тактичну ядерну зброю для капітуляції. Ознак підготовки удару немає.
Депутат держдуми рф та лідер партії "родина" олексій журавльов закликав застосувати проти України тактичну ядерну зброю, щоб змусити її капітулювати. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву російського парламентаря, пише УНН.
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За словами журавльова, у росії нібито взагалі не повинно бути дискусії щодо можливості застосування тактичної ядерної зброї.
У разі необхідності ми зобов'язані її застосовувати. Треба буде бити – будемо бити. І це не обговорюється
Ознак підготовки ядерного удару наразі немає
Раніше Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до кремля, повідомляв, що володимир путін може розглядати тактичну ядерну зброю як крайній засіб у разі різкого погіршення становища росії. Водночас видання наголошувало, що ознак підготовки москви до її застосування немає.
Проти такого сценарію виступають і партнери росії. Зокрема, за повідомленнями ЗМІ, Китай застеріг кремль від застосування ядерної зброї.
Заява журавльова пролунала на тлі нових повідомлень про спроби США переконати москву відмовитися від подальшої ескалації та повернутися до переговорів щодо завершення бойових дій.
Президент Фінляндії не вірить у напад рф на НАТО та виключає ядерний удар по Україні30.08.26, 19:30 • 5018 переглядiв