День памяти Героев Крут: история, смысл и как чествуют в Украине

29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут – защитников Украинской Народной Республики, которые в 1918 году сдержали наступление большевистских сил на Киев у железнодорожной станции Круты, передает УНН.

Дата давно вышла за пределы школьного параграфа. Теперь этот день о цене государственности, о готовности общества к обороне и о том, как легенды иногда подменяют сложную, но нужную правду.

Предыстория: как фронт приблизился к Киеву

В конце января 1918 года ожесточенные бои шли за станцию Бахмач. Украинские части были вынуждены отступить к Крутам, куда направили подкрепление: подразделения Первой Украинской юношеской школы им. Богдана Хмельницкого и добровольческий Вспомогательный студенческий курень. Этот момент важен для понимания событий: Круты не были романтическим поступком студентов, как это порой можно прочитать в художественной литературе. Речь шла об эпизоде обороны в условиях нехватки времени, сил и налаженного командования.

Что произошло под Крутами

Бой состоялся 29 января 1918 года на Черниговщине, между Нежином и Бахмачем. По данным Украинского института национальной памяти, с украинской стороны под Крутами находилось до 520 воинов и юношей, вооруженных, в частности, до 16 пулеметами и одной пушкой на железнодорожной платформе. Против них наступали большевистские подразделения численностью более 4 тысяч человек, с артиллерией и бронепоездами.

Воины держали позиции прежде всего для того, чтобы выиграть время. После многочасового боя части украинских подразделений удалось отойти, повредив инфраструктуру, чтобы замедлить продвижение врага. Историки подчеркивают: задержка наступления имела политическое значение для УНР в тот момент, когда дипломатия пыталась закрепить субъектность Украины на международной арене.

Почему именно 29 января стало днем памяти

День памяти Героев Крут отмечают ежегодно 29 января – в годовщину боя. На государственном уровне чествование начали координировать еще в 2003 году правительственным распоряжением о памяти Героев Крут, а ежегодное отмечание подвига закрепили постановлением Верховной Рады в 2013 году.

Отдельным символом стала трагическая история пленных. После боя часть юношей попала в плен и была расстреляна у станции. В марте 1918 года их тела перевезли в Киев и торжественно похоронили на Аскольдовой могиле. Тогда же появились культурные рефлексии этого события, в частности поэзия Павла Тычины "Памяти тридцати".

Удобные, но неточные мифы о Крутах

Самый известный штамп о Крутах – "300 студентов-спартанцев". Украинский институт национальной памяти (УИНП) подчеркивает: со стороны Украины было около 500 защитников, и это были не только студенты, а также курсанты и старшины. Так же некорректным является представление, что "все погибли": потери были тяжелыми, но часть подразделений отошла.

Отдельная линия мифотворчества связана с советским периодом, когда событие либо замалчивали, либо превращали в набор штампов. Образовательные обзоры подчеркивают: советская интерпретация, в частности, подпитывала представление о "детях" вместо военных и курсантов, хотя реальный состав защитников был другим.

День памяти Героев Крут в современной Украине

В XXI веке дата воспринимается сквозь призму "цены времени" и напоминает об уязвимости молодого государства, когда общество еще не успело собрать институты, армию и управление в единый механизм. Именно поэтому вокруг Крут так легко рождаются политические трактовки: одни делают из события сплошной пафос, другие – сплошное предательство.

Исследователи исторической памяти не раз обращали внимание: миф может работать как символ, но становится токсичным, когда подменяет анализ причин и следствий. И еще один урок, который звучит максимально современно: память требует точности. Когда факты размываются, их быстро занимает пропаганда, а это всегда работает против общества.

29 января традиционно проходят церемонии возложения цветов, уроки памяти, лекции и выставки, в частности на месте боя у мемориального комплекса на Черниговщине. По описанию УИНП, комплекс включает несколько объектов: курган с 10-метровой красной колонной, водоем в форме креста, воссоздание железнодорожной платформы и музейные вагоны-залы с экспозицией. Идея создания мемориала вызревала еще с 1990-х, а нынешний комплекс стал частью системной работы с национальной памятью.