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Давление на россию и саммит НАТО как шаг на пути к членству Украины - о чем говорил Кулеба с главой МИД Албании

Давление на россию и саммит НАТО как шаг на пути к членству Украины - о чем говорил Кулеба с главой МИД Албании

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 09:33  •  5335 просмотра

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Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил о поддержке Албанией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о продолжении усилий, направленных на привлечение России к ответственности за ее преступления и агрессию.

Давление международных организаций на россию необходимо усилить. К этому призвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции со своим албанским коллегой Игли Хасани в Тиране, пишет УНН со ссылкой на Telegrafi.

Детали

В своем выступлении Кулеба сообщил, что проинформировал албанского министра о ситуации в Украине и похвалил Албанию за проведенные встречи для Украины и встречи в СБ ООН, пишет издание.

Сегодня я проинформировал министра о ситуации на передовой и о ежедневных российских беспилотных и ракетных атаках. Важно, чтобы россия понесла ответственность за преступление агрессии и военные преступления, мы хотели бы активизировать наши усилия в этом направлении

- сказал он.

Во время встречи, как сообщается, также обсуждалась подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне, где, как отметил Кулеба, рассчитывают продвигать членство Украины в евроатлантическом альянсе.

Албания является важным партнером-членом НАТО, и мы обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне, и я высоко оценил готовность министра Хасани помочь в этой подготовке. Мы ожидаем, что, среди прочего, этот саммит в Вашингтоне станет шагом вперед на пути к членству Украины, что сделает эту часть Европы более безопасной и повысит безопасность на Западных Балканах. Мы приветствуем усилия Албании. Давление международных организаций на россию должно быть усилено

- указал глава МИД Украины.

Кулеба также рассказал о сотрудничестве Украины и Албании в процессе евроинтеграции, как "двух европейских стран, объединенных европейскими ценностями и видением".

Со своей стороны, министр иностранных дел Албании Хасани выразил поддержку Албанией суверенитета, свободы, независимости и территориальной целостности Украины, решительно осудив российскую агрессию против Украины.

"Мы продолжаем наши усилия, чтобы привлечь россию к ответственности за преступления, совершенные в Украине. План Президента Зеленского из 10 пунктов - самый реалистичный вариант достижения мира. Вместе с союзниками привержены реализации пункта 5, а именно: восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины как одна из ближайших задач прекращения войны. Наша страна поставила это в качестве приоритета для работы Албании на всех международных форумах", - отметил Хасани.

Он сообщил, что в течение нескольких месяцев в Киеве будет открыто посольство Албании. "Мы находимся в стадии подготовки нашего посольства в Киеве, надеемся, что инаугурация состоится через несколько месяцев", - указал глава МИД Албании.

Также, по его словам, в центре разговора была экономическая помощь, которую Албания может предложить Украине.

"Мы обсудили развитие хороших отношений между Албанией и Украиной. В центре разговора - экономическая помощь, которую Албания может предложить Украине. Мы обсудили расширение экономического сотрудничества между двумя странами и рады продвижению Украины на проевропейском пути. Мы готовы предложить наш опыт в этом процессе. Я надеюсь, что сегодняшний саммит предложит новые перспективы для будущего Украины и ее народа", - указал Хасани.

Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"28 февраля 2024, 09:08 • 10793 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
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Тиск на росію та саміт НАТО як крок на шляху до членства України - про що говорив Кулеба з головою МЗС Албанії
Pressure on Russia and the NATO Summit as a Step Toward Ukraine's Membership - What Kuleba Discussed with Albanian Foreign Minister
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