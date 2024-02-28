Давление на россию и саммит НАТО как шаг на пути к членству Украины - о чем говорил Кулеба с главой МИД Албании
Киев • УНН
Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил о поддержке Албанией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о продолжении усилий, направленных на привлечение России к ответственности за ее преступления и агрессию.
Давление международных организаций на россию необходимо усилить. К этому призвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции со своим албанским коллегой Игли Хасани в Тиране, пишет УНН со ссылкой на Telegrafi.
Детали
В своем выступлении Кулеба сообщил, что проинформировал албанского министра о ситуации в Украине и похвалил Албанию за проведенные встречи для Украины и встречи в СБ ООН, пишет издание.
Сегодня я проинформировал министра о ситуации на передовой и о ежедневных российских беспилотных и ракетных атаках. Важно, чтобы россия понесла ответственность за преступление агрессии и военные преступления, мы хотели бы активизировать наши усилия в этом направлении
Во время встречи, как сообщается, также обсуждалась подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне, где, как отметил Кулеба, рассчитывают продвигать членство Украины в евроатлантическом альянсе.
Албания является важным партнером-членом НАТО, и мы обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне, и я высоко оценил готовность министра Хасани помочь в этой подготовке. Мы ожидаем, что, среди прочего, этот саммит в Вашингтоне станет шагом вперед на пути к членству Украины, что сделает эту часть Европы более безопасной и повысит безопасность на Западных Балканах. Мы приветствуем усилия Албании. Давление международных организаций на россию должно быть усилено
Кулеба также рассказал о сотрудничестве Украины и Албании в процессе евроинтеграции, как "двух европейских стран, объединенных европейскими ценностями и видением".
Со своей стороны, министр иностранных дел Албании Хасани выразил поддержку Албанией суверенитета, свободы, независимости и территориальной целостности Украины, решительно осудив российскую агрессию против Украины.
"Мы продолжаем наши усилия, чтобы привлечь россию к ответственности за преступления, совершенные в Украине. План Президента Зеленского из 10 пунктов - самый реалистичный вариант достижения мира. Вместе с союзниками привержены реализации пункта 5, а именно: восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины как одна из ближайших задач прекращения войны. Наша страна поставила это в качестве приоритета для работы Албании на всех международных форумах", - отметил Хасани.
Он сообщил, что в течение нескольких месяцев в Киеве будет открыто посольство Албании. "Мы находимся в стадии подготовки нашего посольства в Киеве, надеемся, что инаугурация состоится через несколько месяцев", - указал глава МИД Албании.
Также, по его словам, в центре разговора была экономическая помощь, которую Албания может предложить Украине.
"Мы обсудили развитие хороших отношений между Албанией и Украиной. В центре разговора - экономическая помощь, которую Албания может предложить Украине. Мы обсудили расширение экономического сотрудничества между двумя странами и рады продвижению Украины на проевропейском пути. Мы готовы предложить наш опыт в этом процессе. Я надеюсь, что сегодняшний саммит предложит новые перспективы для будущего Украины и ее народа", - указал Хасани.
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Давление на россию и саммит НАТО как шаг на пути к членству Украины - о чем говорил Кулеба с главой МИД Албании
Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил о поддержке Албанией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о продолжении усилий, направленных на привлечение России к ответственности за ее преступления и агрессию.
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