Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"

США смогут подписать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, после того, как Конгресс примет положительное решение относительно помощи Киеву. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Голосу Америки, передает УНН.

"Сначала деньги, потом подписание. Эти соглашения о гарантиях очень конкретные. Там прописываются суммы, прописываются конкретные вещи над которыми будут работать участники этого соглашения, и США смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание, а какой ресурс находится в их распоряжении. Но мы не имеем никаких сомнений, что такое соглашение будет подписано с США", - рассказал Кулеба.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявлял, что переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются и оно станет одним из самых сильных.

Также Жовква сообщал журналисту УНН, что с США будут предметные переговоры по содержанию соглашения после положительного решения Конгресса по помощи Украине.