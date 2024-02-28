Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"
Киев • УНН
Украина сможет подписать соглашение по безопасности с США только после того, как Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине.
США смогут подписать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, после того, как Конгресс примет положительное решение относительно помощи Киеву. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Голосу Америки, передает УНН.
"Сначала деньги, потом подписание. Эти соглашения о гарантиях очень конкретные. Там прописываются суммы, прописываются конкретные вещи над которыми будут работать участники этого соглашения, и США смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание, а какой ресурс находится в их распоряжении. Но мы не имеем никаких сомнений, что такое соглашение будет подписано с США", - рассказал Кулеба.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявлял, что переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются и оно станет одним из самых сильных.
Также Жовква сообщал журналисту УНН, что с США будут предметные переговоры по содержанию соглашения после положительного решения Конгресса по помощи Украине.
Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"
Украина сможет подписать соглашение по безопасности с США только после того, как Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине.
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