Кулеба про безпекову угоду зі США: "Спочатку гроші, потім підписання"
Київ • УНН
Україна зможе підписати безпекову угоду з США лише після того, як Конгрес схвалить подальшу допомогу Україні.
США зможуть підписати угоду про співробітництво у сфері безпеки з Україною, після того, як Конгрес прийме позитивне рішення щодо допомоги Києву. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Голосу Америки, передає УНН.
"Спочатку гроші, потім підписання. Ці угоди про гарантії дуже конкретні. Там прописуються суми, прописуються конкретні речі над якими працюватимуть учасники цієї угоди, і США зможуть укласти цю угоду, коли у них буде чітке розуміння, а який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Але ми не маємо жодних сумнівів, що така угода буде підписана з США", - розповів Кулеба.
Доповнення
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявляв, що переговори про безпекову угоду зі США тривають й вона стане однією з найсильніших.
Також Жовква повідомляв журналісту УНН, що з США будуть предметні переговори щодо змісту угоди після позитивного рішення Конгресу щодо допомоги Україні.