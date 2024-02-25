Переговори про безпекову угоду зі США тривають, вона стане однією з найсильніших - Жовква
Київ • УНН
Україна та США ведуть переговори щодо безпекової угоди, яка, за словами заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, буде однією з найсильніших і включатиме механізми, що забезпечать її дію протягом 10 років.
Між Україною та США вже відбулися два раунди переговорів щодо безпекової угоди. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.
На сьогодні робота триває, ми не коментуємо про перебіг переговорів, про якісь дедлайни, але побачите, що це буде одна з найсильніших угод. Закладаємо механізми, щоб ця угода, так само як і інші, працювала 10 років,
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За його словами єдиною можливістю її скасування може бути вступ України до НАТО раніше, і тоді розпочнеться робота над тим, як вмонтовувати цей механізм в існуючий механізм Альянсу.
Нагадаємо
Офіс Президента оприлюднив текст підписаної між Україною та Німеччиною безпекової угоди. В ній повідомляється, що ФРН продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом 10 років дії угоди з дати її підписання.