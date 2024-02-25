Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква
Киев • УНН
Украина и США ведут переговоры по соглашению по безопасности, которое, по словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, будет одним из самых сильных и будет включать механизмы, которые обеспечат его действие в течение 10 лет.
Между Украиной и США уже состоялись два раунда переговоров по соглашению по безопасности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в кулуарах форума "Украина. Год 2024", передает УНН.
На сегодня работа продолжается, мы не комментируем о ходе переговоров, о каких-то дедлайнах, но увидите, что это будет одно из самых сильных соглашений. Закладываем механизмы, чтобы это соглашение, так же как и другие, работало 10 лет,
Детали
По его словам единственной возможностью ее отмены может быть вступление Украины в НАТО раньше, и тогда начнется работа над тем, как монтировать этот механизм в существующий механизм Альянса.
Напомним
Офис Президента обнародовал текст подписанного между Украиной и Германией соглашения по безопасности. В нем сообщается, что ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия соглашения с даты его подписания.
Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква
Украина и США ведут переговоры по соглашению по безопасности, которое, по словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, будет одним из самых сильных и будет включать механизмы, которые обеспечат его действие в течение 10 лет.
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