Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква

Между Украиной и США уже состоялись два раунда переговоров по соглашению по безопасности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в кулуарах форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

На сегодня работа продолжается, мы не комментируем о ходе переговоров, о каких-то дедлайнах, но увидите, что это будет одно из самых сильных соглашений. Закладываем механизмы, чтобы это соглашение, так же как и другие, работало 10 лет, - сказал Жолква.

Детали

По его словам единственной возможностью ее отмены может быть вступление Украины в НАТО раньше, и тогда начнется работа над тем, как монтировать этот механизм в существующий механизм Альянса.

Напомним

Офис Президента обнародовал текст подписанного между Украиной и Германией соглашения по безопасности. В нем сообщается, что ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия соглашения с даты его подписания.