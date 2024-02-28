Тиск на росію та саміт НАТО як крок на шляху до членства України - про що говорив Кулеба з головою МЗС Албанії

Тиск міжнародних організацій на росію необхідно посилити. До цього закликав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції зі своїм албанським колегою Іґлі Хасані у Тірані, пише УНН з посиланням на Telegrafi.

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У своєму виступі Кулеба повідомив, що поінформував албанського міністра про ситуацію в Україні та похвалив Албанію за проведені зустрічі для України та зустрічі в РБ ООН, пише видання.

Сьогодні я поінформував міністра про ситуацію на передовій і про щоденні російські безпілотні та ракетні атаки. Важливо, щоб росія понесла відповідальність за злочин агресії та воєнні злочини, ми хотіли б активізувати наші зусилля в цьому напрямі - сказав він.

Під час зустрічі, як повідомляється, також було обговорено підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, де, як зазначив Кулеба, розраховують просувати членство України в євроатлантичному альянсі.

Албанія є важливим партнером-членом НАТО, і ми обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, і я високо оцінив готовність міністра Хасані допомогти у цій підготовці. Ми очікуємо, що, серед іншого, цей саміт у Вашингтоні стане кроком уперед на шляху до членства України, що зробить цю частину Європи безпечнішою та підвищить безпеку на Західних Балканах. Ми вітаємо зусилля Албанії. Тиск міжнародних організацій на росію має бути посилено - вказав голова МЗС України.

Кулеба також розповів про співпрацю України та Албанії в процесі євроінтеграції, як "двох європейських країн, об’єднаних європейськими цінностями та баченням".

Зі свого боку, міністр закордонних справ Албанії Хасані висловив підтримку Албанією суверенітету, свободи, незалежності та територіальної цілісності України, рішуче засудивши російську агресію проти України.

"Ми продовжуємо наші зусилля, щоб притягнути росію до відповідальності за злочини, скоєні в Україні. План Президента Зеленського з 10 пунктів – найреалістичніший варіант досягнення миру. Разом із союзниками віддані реалізації пункту 5, а саме: відновлення територіальної цілісності та суверенітету України як одне з найближчих завдань припинення війни. Наша країна поставила це як пріоритет для роботи Албанії на всіх міжнародних форумах", - зазначив Хасані.

Він повідомив, що протягом кількох місяців у Києві буде відкрито посольство Албанії. "Ми знаходимося в стадії підготовки нашого посольства в Києві, сподіваємося, що інавгурація відбудеться за кілька місяців", - вказав голова МЗС Албанії.

Також, з його слів, у центрі розмови була економічна допомога, яку Албанія може запропонувати Україні.

"Ми обговорили розвиток добрих відносин між Албанією та Україною. У центрі розмови – економічна допомога, яку Албанія може запропонувати Україні. Ми обговорили розширення економічної співпраці між двома країнами і раді просуванню України на проєвропейському шляху. Ми готові запропонувати наш досвід у цьому процесі. Я сподіваюся, що сьогоднішній саміт запропонує нові перспективи для майбутнього України та її народу", - вказав Хасані.

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