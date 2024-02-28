Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозы, исходящие от россии. Об этом Данилов заявил в интервью The Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Алексей Данилов приветствовал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что сейчас на континенте существует консенсус относительно того, что россия будет пытаться атаковать другие страны в ближайшие годы, но задался вопросом, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять от угрозы, исходящие от россии.

В течение многих лет страны предпочитали идти по пути Чемберлена (премьер-министр Великобритании - ред.), думая, что лучше закрыть глаза и игнорировать предупреждающие знаки. Именно отсутствие принципов привело к ситуации, в которой мы сейчас находимся - сказал Данилов.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что европейские страны согласны, что они должны быть готовы к возможному нападению со стороны россии в ближайшие годы, и что нужно больше усилий, чтобы помочь Украине финансово и военно противостоять агрессору.

Макрон не исключает отправку западных войск в Украину