Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  139108 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  165581 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  155106 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  171913 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185036 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что долгое время европейцы игнорировали угрозы, которые несет россия.

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Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии

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Молдова продлила временную защиту для перемещенных украинцев до 1 марта 2025 года, защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.

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Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года

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Так называемые "депутаты" Приднестровья заявили об экономическом давлении от Молдовы и обратились к россии с просьбой о "защите".

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Враг ударил авиабомбами по Купянску: есть погибшие и раненые, под завалами еще есть люди - ОВА

В результате российской атаки на Купянск два человека погибли и один получил ранения. Под завалами находятся люди.

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"Для всех свободных стран критически важно, чтобы путин и его режим проиграли" - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что для всех свободных стран критически важно, чтобы российский президент путин и его режим проиграли войну в Украине.

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"Для всех свободных стран критически важно, чтобы путин и его режим проиграли" - Зеленский

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины предупредил, что так называемые "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях могут привести к лингвистическому геноциду украинского языка.

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Оккупанты ударили по Курахово: повреждена пожарная часть

российские войска обстреляли город Курахово Донецкой области, в результате чего взрывной волной было повреждено здание местной пожарной части, никто из спасателей не пострадал.

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Оккупанты ударили по Курахово: повреждена пожарная часть

Нардеп Южанина обратилась к НАПК с просьбой проверить поездки директора ФГВФЛ Рекрут за границу

Народный депутат Южанина обратилась к НАПК с просьбой проверить зарубежные поездки директора ФГВФЛ Светланы Рекрут в связи с большим количеством дней, проведенных ею за пределами Украины.

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Нардеп Южанина обратилась к НАПК с просьбой проверить поездки директора ФГВФЛ Рекрут за границу

Подрыв Крымского моста, 11 подбитых кораблей, "хлопок" по всей рф: результаты работы СБУ

За последний год СБУ под руководством Василия Малюка провела много успешных операций, в частности уничтожила 11 российских кораблей, дважды взорвала Крымский мост, устроила "хлопок" на российских нефтеперерабатывающих заводах.

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Подрыв Крымского моста, 11 подбитых кораблей, "хлопок" по всей рф: результаты работы СБУ

Данилов: российские агенты еженедельно распространяют об Украине 166 миллионов дезинформационных постов

По словам секретаря СНБО, российские агенты распространяют более 166 миллионов постов в социальных сетях еженедельно в рамках дезинформационной кампании против Украины, из которых более 36 миллионов направлены на дискредитацию должностных лиц.

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Данилов: российские агенты еженедельно распространяют об Украине 166 миллионов дезинформационных постов