Данілов не розуміє, чому Європі знадобилося так багато часу, щоб "прокинутися" та зрозуміти загрозу від росії
Київ • УНН
Секретар Ради національної безпеки і оборони України ввжає, що довгий час європейці ігнорували загрози, які несе росія.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не розуміє, чому Європі знадобилося так багато часу, щоб "прокинутися" та зрозуміти загрози, що походять від росії. Про це Данілов заявив в інтерв'ю The Times, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Олексій Данілов привітав слова президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив, що зараз на континенті існує консенсус щодо того, що росія намагатиметься атакувати інші країни в найближчі роки, але задався питанням, чому Європі знадобилося так багато часу, щоб "прокинутися" та зрозуміти від загрози, що походять від росії.
Протягом багатьох років країни воліли йти шляхом Чемберлена (прем’єр-міністр Великої Британії - ред.), думаючи, що краще заплющити очі і ігнорувати попереджувальні знаки. Саме відсутність принципів спричинила ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що європейські країни погоджуються, що вони повинні бути готові до можливого нападу з боку росії в найближчі роки, і що потрібно більше зусиль, аби допомогти Україні фінансово та військово протистояти агресору.
Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну27.02.24, 00:47 • 29099 переглядiв