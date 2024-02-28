Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, россия сейчас имеет специальные подразделения, которые занимаются вмешательством в выборы каждой европейской страны.
Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны
Министр обороны Болгарии заявил, что страна продолжит военную помощь Украине, но не будет отправлять свои войска.
Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир
Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал тех, кто в Европе заявляет, что прекращение поставок оружия в Украину принесет мир, назвав такую точку зрения циничной и абсурдной.
За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"
С момента запуска функции продажи автомобилей, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств.
Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь
В результате российского удара по Купянску зафиксировано попадание в церковь.
Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"
Украинские войска продолжают оборонять Авдеевское направление, где каскад водохранилищ вблизи нескольких населенных пунктов помогает им в защите от российских войск.
Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для военных: что известно
Закупочные процедуры на поставку питания для ВСУ переобъявлены.
Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что долгое время европейцы игнорировали угрозы, которые несет россия.
Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года
Молдова продлила временную защиту для перемещенных украинцев до 1 марта 2025 года, защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.
Приднестровье обратилось к россии с просьбой о "защите" от Молдовы
Так называемые "депутаты" Приднестровья заявили об экономическом давлении от Молдовы и обратились к россии с просьбой о "защите".