Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне
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"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  102053 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  101569 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  139108 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  165581 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  155106 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  171913 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185036 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, россия сейчас имеет специальные подразделения, которые занимаются вмешательством в выборы каждой европейской страны.

Политика •   •  8347 просмотра
Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны

Министр обороны Болгарии заявил, что страна продолжит военную помощь Украине, но не будет отправлять свои войска.

Война •   •  11472 просмотра
Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны

Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир

Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал тех, кто в Европе заявляет, что прекращение поставок оружия в Украину принесет мир, назвав такую точку зрения циничной и абсурдной.

Война •   •  11483 просмотра
Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир

За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"

С момента запуска функции продажи автомобилей, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств.

Общество •   •  9205 просмотра
За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"

Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь

В результате российского удара по Купянску зафиксировано попадание в церковь.

Война •   •  12917 просмотра
Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь

Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"

Украинские войска продолжают оборонять Авдеевское направление, где каскад водохранилищ вблизи нескольких населенных пунктов помогает им в защите от российских войск.

Война •   •  18345 просмотра
Каскад водохранилищ должен способствовать обороне от рф на Авдеевском направлении - спикер ОСУВ "Таврия"

Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для военных: что известно

Закупочные процедуры на поставку питания для ВСУ переобъявлены.

Война •   •  19881 просмотра
Государственный оператор тыла объявил новые процедуры на закупку питания для военных: что известно

Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает, что долгое время европейцы игнорировали угрозы, которые несет россия.

Политика •   •  15692 просмотра
Данилов не понимает, почему Европе понадобилось так много времени, чтобы "проснуться" и понять угрозу от россии

Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года

Молдова продлила временную защиту для перемещенных украинцев до 1 марта 2025 года, защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.

Общество •   •  17135 просмотра
Молдова продлила временную защиту для украинцев до 2025 года

Приднестровье обратилось к россии с просьбой о "защите" от Молдовы

Так называемые "депутаты" Приднестровья заявили об экономическом давлении от Молдовы и обратились к россии с просьбой о "защите".

Новости Мира •   •  15371 просмотра
Приднестровье обратилось к россии с просьбой о "защите" от Молдовы