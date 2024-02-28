Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что москва теперь имеет специальные подразделения, предназначенные для каждой страны, которая проводит выборы в Европе, поэтому рф может вмешаться и в выборы президента США. Об этом Данилов заявил в интервью The Times, передает УНН.

Детали

Как отметил Данилов, что искусственный интеллект позволил россии существенно усилить свои кампании по дезинформации, призванные посеять раскол и повлиять на общественное мнение, и что москва теперь имеет специальные подразделения, предназначенные для каждой страны, которая проводит выборы в Европе.

Искусственный интеллект - это огромный шаг вперед для россии, и это экспоненциально усиливает влияние их вмешательства. Ранее москва полагалась на армии работников, которые вручную распространяли онлайн-дезинформацию с "фабрики троллей" в санкт-петербурге на платформах социальных сетей, таких как Telegram, Twitter, Facebook и Instagram. Теперь только "два-три" агента могут создать десятки тысяч настоящих, казалось бы, фейковых аккаунтов - сказал Данилов

Он добавил, что поскольку оппозиция республиканцев по финансированию Украины растет, то москва, вероятно, попытается вмешаться в выборы США в 2024 году.

Данилов также отметил, что сеть информаторов и агентов москвы по всему миру настолько велика, что убрать российское вмешательство невозможно.

Напомним

Российские агенты в рамках дезинформационной кампании против Украины распространяют более 166 миллионов сообщений в соцсетях еженедельно.