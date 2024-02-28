Данілов: штучний інтелект став для росії кроком вперед, вони зможуть втрутитися у вибори президента США
Київ • УНН
За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, росія зараз має спеціальні підрозділи, які займаються втручанням у вибори кожної європейської країни з використанням штучного інтелекту, що значно посилює її дезінформаційні кампанії.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що москва тепер має спеціальні підрозділи, призначені для кожної країни, яка проводить вибори в Європі, тому рф може втрутитися і у вибори президента США. Про це Данілов заявив в інтерв'ю The Times, передає УНН.
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Як зазначив Данілов, що штучний інтелект дозволив росії суттєво посилити свої кампанії з дезінформації, покликані посіяти розкол і вплинути на громадську думку, і що москва тепер має спеціальні підрозділи, призначені для кожної країни, яка проводить вибори в Європі.
Штучний інтелект - це величезний крок вперед для росії, і це експоненціально посилює вплив їхнього втручання. Раніше москва покладалася на армії працівників, які вручну поширювали онлайн-дезінформацію з "фабрики тролів" у санкт-петербурзі на платформах соціальних мереж, таких як Telegram, Twitter, Facebook та Instagram. Тепер лише "два-три" агенти можуть створити десятки тисяч справжніх, здавалося б, фейкових акаунтів
Він додав, що оскільки опозиція республіканців щодо фінансування України зростає, то москва, ймовірно, спробує втрутитися у вибори США у 2024 році.
Данілов також зазначив, що мережа інформаторів і агентів москви по всьому світу настільки велика, що прибрати російське втручання неможливо.
Нагадаємо
Російські агенти у межах дезінформаційної кампанії проти України поширюють понад 166 мільйонів дописів у соцмережах щотижня.