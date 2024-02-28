Данілов: штучний інтелект став для росії кроком вперед, вони зможуть втрутитися у вибори президента США

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9694 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70968 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155296 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152472 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125991 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134041 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85829 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93409 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99009 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89779 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
61%
Популярнi новини

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5334 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5060 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5608 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4464 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4670 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152472 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223931 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373398 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309518 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2818 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14962 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31827 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28616 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125991 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Данілов: штучний інтелект став для росії кроком вперед, вони зможуть втрутитися у вибори президента США

Київ • УНН

 • 23339 перегляди

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, росія зараз має спеціальні підрозділи, які займаються втручанням у вибори кожної європейської країни з використанням штучного інтелекту, що значно посилює її дезінформаційні кампанії.

Данілов: штучний інтелект став для росії кроком вперед, вони зможуть втрутитися у вибори президента США

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що москва тепер має спеціальні підрозділи, призначені для кожної країни, яка проводить вибори в Європі, тому рф може втрутитися і у вибори президента США. Про це Данілов заявив в інтерв'ю The Times, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Данілов, що штучний інтелект дозволив росії суттєво посилити свої кампанії з дезінформації, покликані посіяти розкол і вплинути на громадську думку, і що москва тепер має спеціальні підрозділи, призначені для кожної країни, яка проводить вибори в Європі.

Штучний інтелект - це величезний крок вперед для росії, і це експоненціально посилює вплив їхнього втручання. Раніше москва покладалася на армії працівників, які вручну поширювали онлайн-дезінформацію з "фабрики тролів" у санкт-петербурзі на платформах соціальних мереж, таких як Telegram, Twitter, Facebook та Instagram. Тепер лише "два-три" агенти можуть створити десятки тисяч справжніх, здавалося б, фейкових акаунтів

- сказав Данілов

Він додав, що оскільки опозиція республіканців щодо фінансування України зростає, то москва, ймовірно, спробує втрутитися у вибори США у 2024 році.

Данілов також зазначив, що мережа інформаторів і агентів москви по всьому світу настільки велика, що прибрати російське втручання неможливо.

Нагадаємо

Російські агенти у межах дезінформаційної кампанії проти України поширюють понад 166 мільйонів дописів у соцмережах щотижня.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Олексій Данилов
The Times
Рада національної безпеки і оборони України
Європа
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18