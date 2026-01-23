Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос Донбасса будет обсуждаться 23-24 января в Абу-Даби. Делегации Украины, США и рф проведут трехсторонние переговоры по войне. Об этом сообщает УНН.

Детали

Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать модальности, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра. С руководителем группы, с Умеровым, утром говорил, ночью говорил. Он поработает и будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей будет мне давать соответствующие сигналы - сказал Зеленский.

Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский

Донбасс остается одним из ключевых и самых сложных вопросов в российско-украинской войне и любых потенциальных переговорах о ее завершении. Именно вокруг статуса Донецкой и Луганской областей сосредоточивается фундаментальное противоречие между сторонами: для Украины это вопрос суверенитета и международного права, для россии - инструмент закрепления результатов агрессии, а для США - составляющая более широкой попытки остановить войну и стабилизировать ситуацию с безопасностью в Европе.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Донбасс из региона гибридного конфликта превратился в одну из главных арен войны. россия неоднократно заявляла, что считает Донецкую и Луганскую области "частью российской федерации", ссылаясь на псевдореферендумы 2022 года, которые не были признаны ни одним демократическим государством мира. Именно с этого момента Донбасс окончательно стал не просто предметом переговоров, а символом принципиального столкновения двух подходов к мировому порядку: силы против права.

Украинская позиция по Донбассу

Позиция Украины по Донбассу является публично последовательной и юридически четкой. Киев исходит из того, что Донецкая и Луганская области являются неотъемлемой частью Украины в пределах международно признанных границ 1991 года. Любые изменения статуса этих территорий, с точки зрения украинских властей, невозможны без восстановления полного суверенитета, вывода российских войск и создания условий для легитимного волеизъявления граждан Украины. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что территориальные уступки не могут быть "ценой мира", поскольку такой мир будет нестабильным и создаст прецедент вознаграждения агрессора.

"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении

В то же время Украина признает, что вопрос Донбасса является одним из самых сложных в любом переговорном процессе. Именно поэтому Киев делает акцент не только на возвращении территорий, но и на гарантиях безопасности, которые исключили бы повторение агрессии. В этом контексте Донбасс для Украины - не только территориальный, но и узел безопасности: контроль над регионом имеет непосредственное влияние на защиту юга и востока страны, логистику, промышленный потенциал и обороноспособность в целом.

российская позиция по Донбассу

российская позиция является зеркально противоположной. Кремль настаивает на том, что Донбасс должен быть окончательно выведен из украинского политического и правового поля. В различных вариациях российские предложения сводятся к требованию, чтобы Украина признала потерю контроля над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей. Москва рассматривает Донбасс как минимальный результат войны, без которого любое прекращение боевых действий теряет для нее смысл.

Американская позиция по Донбассу

Позиция Соединенных Штатов в вопросе Донбасса является более сложной и менее однозначной. Официально Вашингтон при новой администрации Дональда Трампа поддерживает территориальную целостность Украины и не признает никаких попыток аннексии украинских земель. В то же время в рамках дипломатических усилий США все чаще рассматривают Донбасс как потенциальную точку компромисса, вокруг которой может быть построен сценарий прекращения огня. Американцы имеют идею создания демилитаризованных или специальных экономических зон на части Донбасса, а также о сценариях отвода украинских войск в обмен на гарантии безопасности.

Для США Донбасс является не столько вопросом исторической справедливости, сколько элементом управления рисками. Американская логика исходит из стремления остановить активную фазу войны, уменьшить вероятность прямой эскалации между россией и НАТО и стабилизировать ситуацию в Европе. Именно поэтому отдельные американские предложения могут восприниматься в Украине как давление или как попытка "заморозить" конфликт без решения его первопричин.

В результате Донбасс остается точкой, где компромисс выглядит наименее вероятным. Украина не готова уступать территориями, поскольку это противоречит как Конституции, так и базовым принципам международного права. россия не готова отказаться от Донбасса, потому что рассматривает его как стратегический трофей и залог влияния на Украину в будущем. США, в свою очередь, пытаются балансировать между поддержкой Украины и стремлением к скорейшему прекращению войны, даже если это требует сложных и политически болезненных решений.

Таким образом, вопрос Донбасса является не просто территориальным спором, а концентрированным проявлением более глубокого конфликта между различными видениями безопасности, суверенитета и мирового порядка. Именно поэтому любое решение по Донбассу будет определять не только будущее Украины, но и архитектуру безопасности в Европе на годы вперед.

Однако даже гипотетическое согласие Украины на потерю Донбасса не гарантировало бы ни устойчивого мира, ни прекращения российских претензий. Наоборот, такой шаг мог бы лишь закрепить логику силового пересмотра границ и создать основания для новых требований со стороны Кремля. В этом контексте нельзя исключать сценарий, при котором после Донбасса россия снова актуализирует вопрос Херсонской и Запорожской областей, апеллируя к тем же псевдоюридическим аргументам и "референдумам". В таких условиях уступки не снижают риск эскалации, а лишь откладывают ее на новый этап.

"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский