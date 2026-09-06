Что празднуют 6 сентября в Украине и мире

$44.7351.94
ukenru
22:37 • 16142 просмотра
"Киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов": Путин "откровенно" поговорил с Уиткоффом и Кушнером
5 сентября, 20:15 • 20277 просмотра
Враг повторно атаковал Запорожье: много пострадавших, вспыхнули пожарыVideo
Эксклюзив
5 сентября, 18:53 • 17142 просмотра
Дожди задержатся в Украине ещё на один день, температура может снизиться до +19°
5 сентября, 16:42 • 18635 просмотра
Максимум на 180 дней — в Украине продлили сроки расчетов для экспортеров агропродукции из-за атак рф
5 сентября, 09:39 • 28879 просмотра
"Угрозы дипломатии нет": Зеленский анонсировал корректировку операции по российскому воздушному пространства на следующей неделе
5 сентября, 08:59 • 26379 просмотра
россия впервые за долгое время ночью ударила по аэропортам Киева и Борисполя - ЗеленскийPhoto
5 сентября, 08:16 • 21472 просмотра
После длительного блэкаута: МАГАТЭ заявило о перемирии для ремонта линии к оккупированной ЗАЭСPhoto
5 сентября, 07:33 • 20832 просмотра
В кремле не ждут прорыва от новых переговоров с США - Bloomberg
5 сентября, 07:18 • 18578 просмотра
Украинцы всё чаще покидают Польшу и переезжают в Чехию
5 сентября, 05:59 • 16092 просмотра
россия атаковала Украину баллистикой и 167 дронами - сколько сбили и где есть попаданияPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
77%
746мм
Популярные новости
путин на встрече с Виткоффом и Кушнером похвастался, что по Киеву не наносят ударов с "нуля часов"5 сентября, 18:07 • 7294 просмотра
Драпатый представил нового командующего Сухопутными войсками Заеца, а также признал пять ключевых задач5 сентября, 19:10 • 6858 просмотра
Mercedes-Benz пригрозил закрыть завод в Германии и перенести производство5 сентября, 19:25 • 12483 просмотра
путин заявил, что планирует обсудить с Виткоффом и Кушнером "все модальности" урегулирования войны в Украине5 сентября, 19:58 • 4434 просмотра
Переговоры путина с Виткоффом и Кушнером завершены: продолжались более трех часовPhotoVideo5 сентября, 20:31 • 6572 просмотра
публикации
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 60111 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 68416 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 58186 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 52953 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto4 сентября, 10:21 • 60779 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марин Ле Пен
Эмманюэль Макрон
Андрюс Кубилюс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Иран
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 24256 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 23287 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 35186 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 54155 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 50250 просмотра
Актуальное
Ракетный комплекс "Панцирь"
Хранитель
Бильд
Таймс
Техника

Что празднуют 6 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 662 просмотра

В Украине отмечают День предпринимателя, а в мире — праздники Болгарии и Пакистана, а также инициативу чтения книг. Верующие вспоминают чудо Михаила в Хонах

Что празднуют 6 сентября в Украине и мире

6 сентября в Украине отмечают День предпринимателя, а в мире вспоминают исторические события Дня объединения Болгарии, День обороны Пакистана и инициативы ко Всемирному дню чтения книг. В церковном календаре по новому стилю почитают Чудо Архистратига Михаила в Хонах, а по старому — священномученика Евтихия, пишет УНН.

День предпринимателя в Украине

Профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 1998 году для отмечания весомой роли малого и среднего бизнеса в развитии национальной экономики, создании рабочих мест и формировании инновационного потенциала государства.

Праздник традиционно приходится на первое воскресенье сентября и чествует лидерские качества, готовность к риску и стойкость украинских предпринимателей, которые даже в сложных условиях военного положения продолжают держать экономический фронт.

День объединения Болгарии (Unification Day)

Официальный государственный праздник в честь исторического события 6 сентября 1885 года, когда произошло фактическое объединение Княжества Болгария с автономной османской провинцией Восточная Румелия.

Этот акт автономного волеизъявления болгарского народа положил конец раздробленности страны после Берлинского конгресса 1878 года и стал решающим этапом в восстановлении суверенного болгарского государства.

В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов14.08.26, 16:43 • 33724 просмотра

День обороны Пакистана (Defence Day)

Национальный военный праздник, учрежденный в память о начале индо-пакистанской войны 1965 года, когда пакистанские вооруженные силы остановили наступление индийских войск возле Лахора.

В этот день в стране проходят военные парады, возложение цветов к мемориалам и чествование памяти павших защитников суверенитета.

Всемирный день чтения книг (Read a Book Day)

Неофициальная международная инициатива, направленная на популяризацию литературы, повышение уровня грамотности и поощрение людей выделить время для чтения в эпоху цифровых технологий.

Событие стимулирует посещение библиотек, обмен книгами и поддержку авторов и издательской отрасли.

В Австралии книгу вернули в библиотеку через 150 лет01.08.26, 12:52 • 165618 просмотров

День борьбы с прокрастинацией (Fight Procrastination Day)

Неофициальная дата, посвященная повышению личной эффективности, борьбе с откладыванием важных дел на потом и формированию полезных привычек тайм-менеджмента.

Чудо Архистратига Михаила в Хонах

По новому календарю православные и греко-католические верующие вспоминают Чудо Архистратига Михаила в Хонах (Колоссах).

Согласно церковному преданию IV века, язычники пытались затопить христианский храм во Фригии, направив на него русла двух горных рек, однако архангел Михаил явился, ударил жезлом по скале и образовал расщелину, куда ушла вся вода, спасши святыню и благочестивого пономаря Архиппа.

По старому календарю верующие чествуют память священномученика Евтихия, ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла. В I веке он прошел через многочисленные испытания, тюрьмы и пытки за проповедь Евангелия, но оставался невредимым перед дикими зверями и в огне, после чего принял мученическую смерть от усечения мечом в родном городе Севастии.

россияне сожгли уникальную деревянную церковь XVIII века на Херсонщине03.08.26, 23:59 • 6811 просмотров

Александра Месенко

ОбществоКультура
Организация Объединенных Наций
Болгария
Украина
Пакистан