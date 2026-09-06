Что празднуют 6 сентября в Украине и мире
Киев • УНН
В Украине отмечают День предпринимателя, а в мире — праздники Болгарии и Пакистана, а также инициативу чтения книг. Верующие вспоминают чудо Михаила в Хонах
6 сентября в Украине отмечают День предпринимателя, а в мире вспоминают исторические события Дня объединения Болгарии, День обороны Пакистана и инициативы ко Всемирному дню чтения книг. В церковном календаре по новому стилю почитают Чудо Архистратига Михаила в Хонах, а по старому — священномученика Евтихия, пишет УНН.
День предпринимателя в Украине
Профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 1998 году для отмечания весомой роли малого и среднего бизнеса в развитии национальной экономики, создании рабочих мест и формировании инновационного потенциала государства.
Праздник традиционно приходится на первое воскресенье сентября и чествует лидерские качества, готовность к риску и стойкость украинских предпринимателей, которые даже в сложных условиях военного положения продолжают держать экономический фронт.
День объединения Болгарии (Unification Day)
Официальный государственный праздник в честь исторического события 6 сентября 1885 года, когда произошло фактическое объединение Княжества Болгария с автономной османской провинцией Восточная Румелия.
Этот акт автономного волеизъявления болгарского народа положил конец раздробленности страны после Берлинского конгресса 1878 года и стал решающим этапом в восстановлении суверенного болгарского государства.
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День обороны Пакистана (Defence Day)
Национальный военный праздник, учрежденный в память о начале индо-пакистанской войны 1965 года, когда пакистанские вооруженные силы остановили наступление индийских войск возле Лахора.
В этот день в стране проходят военные парады, возложение цветов к мемориалам и чествование памяти павших защитников суверенитета.
Всемирный день чтения книг (Read a Book Day)
Неофициальная международная инициатива, направленная на популяризацию литературы, повышение уровня грамотности и поощрение людей выделить время для чтения в эпоху цифровых технологий.
Событие стимулирует посещение библиотек, обмен книгами и поддержку авторов и издательской отрасли.
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День борьбы с прокрастинацией (Fight Procrastination Day)
Неофициальная дата, посвященная повышению личной эффективности, борьбе с откладыванием важных дел на потом и формированию полезных привычек тайм-менеджмента.
Чудо Архистратига Михаила в Хонах
По новому календарю православные и греко-католические верующие вспоминают Чудо Архистратига Михаила в Хонах (Колоссах).
Согласно церковному преданию IV века, язычники пытались затопить христианский храм во Фригии, направив на него русла двух горных рек, однако архангел Михаил явился, ударил жезлом по скале и образовал расщелину, куда ушла вся вода, спасши святыню и благочестивого пономаря Архиппа.
По старому календарю верующие чествуют память священномученика Евтихия, ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла. В I веке он прошел через многочисленные испытания, тюрьмы и пытки за проповедь Евангелия, но оставался невредимым перед дикими зверями и в огне, после чего принял мученическую смерть от усечения мечом в родном городе Севастии.
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