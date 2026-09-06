Що святкують 6 вересня в Україні та світі

6 вересня в Україні відзначають День підприємця, а у світі згадують історичні події Дня єднання Болгарії, День оборони Пакистану та ініціативи до Всесвітнього дня читання книг. У церковному календарі за новим стилем вшановують Диво Архистратига Михаїла в Хонах, а за старим - священномученика Євтихія, пише УНН.

День підприємця в Україні

Професійне свято, встановлене Указом Президента України у 1998 році для відзначення вагомої ролі малого та середнього бізнесу в розбудові національної економіки, створенні робочих місць і формуванні інноваційного потенціалу держави.

Свято традиційно припадає на першу неділю вересня і вшановує лідерські якості, ризикованість та стійкість українських підприємців, які навіть у складних умовах воєнного стану продовжують тримати економічний фронт.

День єднання Болгарії (Unification Day)

Офіційне державне свято на честь історичної події 6 вересня 1885 року, коли відбулося фактичне об'єднання Князівства Болгарія із автономною османською провінцією Східна Румелія.

Цей акт автономного волевиявлення болгарського народу поклав край роздрібненню країни після Берлінського конгресу 1878 року і став вирішальним етапом у відновленні суверенної болгарської держави.

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День оборони Пакистану (Defence Day)

Національне військове свято, засноване на згадку про початок індо-пакистанської війни 1965 року, коли пакистанські збройні сили зупинили наступ індійських військ біля Лахора.

У цей день у країні проходять військові паради, покладання квітів до меморіалів та вшанування пам'яті полеглих захисників суверенітету.

Всесвітній день читання книг (Read a Book Day)

Неофіційна міжнародна ініціатива, спрямована на популяризацію літератури, підвищення рівня грамотності та заохочення людей виділити час для читання в епоху цифрових технологій.

Подія стимулює відвідування бібліотек, обмін книжками та підтримку авторів і видавничої галузі.

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День боротьби з прокрастинацією (Fight Procrastination Day)

Неофіційна дата, присвячена підвищенню особистої ефективності, боротьбі із відкладанням важливих справ на потім та формуванню корисних звичок тайм-менеджменту.

Чудо Архистратига Михаїла в Хонах

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни згадують Чудо Архистратига Михаїла в Хонах (Колосах).

Згідно з церковним переказом IV століття, язичники намагалися затопити християнський храм у Фригії, спрямувавши на нього русла двох гірських річок, однак архангел Михаїл з'явився, ударив жезлом по скелі й утворив розселину, куди пішла вся вода, врятувавши святиню та побожного паламаря Архипа.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Євтихія, учня апостолів Івана Богослова та Павла. У I столітті він пройшов численні випробування, в'язниці та катування за проповідь Євангелія, але залишався неушкодженим перед дикими звірами й у вогні, після чого прийняв мученицьку смерть через утілення мечем у рідному місті Севастії.

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