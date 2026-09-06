Що святкують 6 вересня в Україні та світі
Київ • УНН
В Україні відзначають День підприємця, а у світі - свята Болгарії та Пакистану й ініціативи читання книг. Віряни згадують чудо Михаїла в Хонах
6 вересня в Україні відзначають День підприємця, а у світі згадують історичні події Дня єднання Болгарії, День оборони Пакистану та ініціативи до Всесвітнього дня читання книг. У церковному календарі за новим стилем вшановують Диво Архистратига Михаїла в Хонах, а за старим - священномученика Євтихія, пише УНН.
День підприємця в Україні
Професійне свято, встановлене Указом Президента України у 1998 році для відзначення вагомої ролі малого та середнього бізнесу в розбудові національної економіки, створенні робочих місць і формуванні інноваційного потенціалу держави.
Свято традиційно припадає на першу неділю вересня і вшановує лідерські якості, ризикованість та стійкість українських підприємців, які навіть у складних умовах воєнного стану продовжують тримати економічний фронт.
День єднання Болгарії (Unification Day)
Офіційне державне свято на честь історичної події 6 вересня 1885 року, коли відбулося фактичне об'єднання Князівства Болгарія із автономною османською провінцією Східна Румелія.
Цей акт автономного волевиявлення болгарського народу поклав край роздрібненню країни після Берлінського конгресу 1878 року і став вирішальним етапом у відновленні суверенної болгарської держави.
У Болгарії військові виявили дрон на чорноморських пляжах біля курортів14.08.26, 16:43 • 33724 перегляди
День оборони Пакистану (Defence Day)
Національне військове свято, засноване на згадку про початок індо-пакистанської війни 1965 року, коли пакистанські збройні сили зупинили наступ індійських військ біля Лахора.
У цей день у країні проходять військові паради, покладання квітів до меморіалів та вшанування пам'яті полеглих захисників суверенітету.
Всесвітній день читання книг (Read a Book Day)
Неофіційна міжнародна ініціатива, спрямована на популяризацію літератури, підвищення рівня грамотності та заохочення людей виділити час для читання в епоху цифрових технологій.
Подія стимулює відвідування бібліотек, обмін книжками та підтримку авторів і видавничої галузі.
В Австралії до бібліотеки повернули книгу через 150 років01.08.26, 12:52 • 165619 переглядiв
День боротьби з прокрастинацією (Fight Procrastination Day)
Неофіційна дата, присвячена підвищенню особистої ефективності, боротьбі із відкладанням важливих справ на потім та формуванню корисних звичок тайм-менеджменту.
Чудо Архистратига Михаїла в Хонах
За новим календарем православні та греко-католицькі віряни згадують Чудо Архистратига Михаїла в Хонах (Колосах).
Згідно з церковним переказом IV століття, язичники намагалися затопити християнський храм у Фригії, спрямувавши на нього русла двох гірських річок, однак архангел Михаїл з'явився, ударив жезлом по скелі й утворив розселину, куди пішла вся вода, врятувавши святиню та побожного паламаря Архипа.
За старим календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Євтихія, учня апостолів Івана Богослова та Павла. У I столітті він пройшов численні випробування, в'язниці та катування за проповідь Євангелія, але залишався неушкодженим перед дикими звірами й у вогні, після чого прийняв мученицьку смерть через утілення мечем у рідному місті Севастії.
росіяни спалили унікальну дерев'яну церкву XVIII століття на Херсонщині03.08.26, 23:59 • 6815 переглядiв