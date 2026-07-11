Что празднуют 11 июля в Украине и мире

11 июля объединяет в себе важные международные вызовы и знаковые исторические события. Сегодня мир отмечает Всемирный день народонаселения под эгидой ООН, а Украина чтит память равноапостольной княгини Ольги. Кроме того, на эту субботу приходится ряд национальных праздников в разных странах, экологические инициативы и несколько популярных гастрономических дат, пишет УНН.

Всемирный день народонаселения (World Population Day)

Один из важнейших праздников под эгидой ООН. Он был учрежден в 1989 году, чтобы привлечь внимание к глобальным демографическим проблемам. Именно 11 июля 1987 года население Земли превысило 5 миллиардов человек (сегодня нас уже более 8 миллиардов).

Этот день посвящен вопросам устойчивого развития, планирования семьи и борьбы с бедностью.

Международный день эфирных масел (International Essential Oils Day)

Праздник, посвященный ароматерапии и использованию натуральных экстрактов растений для улучшения физического и эмоционального здоровья.

Наадам

Главный национальный праздник страны Монголии, который длится несколько дней. Это традиционный фестиваль, объединяющий в себе «три мужские игры»: монгольскую борьбу, конные скачки и стрельбу из лука. Наадам внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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День Фламандского сообщества

Официальный праздник нидерландоязычной части Бельгии, установленный в честь победы фламандского ополчения над французскими рыцарями в «Битве золотых шпор» (1302 год).

Национальный день моря в Китае

Праздник, который чтит богатую морскую историю Китая и приурочен к первому путешествию выдающегося китайского мореплавателя Чжэн Хэ в 1405 году.

День Мохито (National Mojito Day)

Всемирно популярный летний праздник, посвященный знаменитому кубинскому коктейлю из мяты, лайма, рома и газированной воды. Отличный повод для субботнего вечера!

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День черничного маффина (National Blueberry Muffin Day)

Вкусный гастрономический праздник, который предлагает начать день с выпечки со свежими ягодами черники.

День подбадривания одиноких (Cheer Up the Lonely Day)

Очень теплая и эмпатичная инициатива. В этот день принято звонить, писать или навещать людей, которые живут одни или чувствуют себя изолированными, чтобы подарить им немного внимания.

День магазинов 7-Eleven (Free Slurpee Day)

В США и некоторых других странах, где есть эта сеть супермаркетов, 11 июля (7/11 по американскому формату дат) празднуют день рождения компании, бесплатно раздавая фирменные замороженные напитки.

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День памяти равноапостольной княгини Ольги

По новому (новоюлианскому) календарю, 11 июля ПЦУ и УГКЦ чтят выдающуюся правительницу Киевской Руси. Княгиня Ольга была первой из русских правителей, кто официально принял христианство (еще до всеобщего Крещения Руси ее внуком Владимиром), и вошла в историю как мудрая, сильная и дипломатичная государственная деятельница.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря, 11 июля чтят перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна, а также икону Божией Матери «Троеручица». В народе этот день еще называли «Крапивное заговенье» — считалось, что это последний день лета, когда молодая крапива сохраняет свои целебные свойства, поэтому хозяйки традиционно варили зеленый борщ с крапивой.

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