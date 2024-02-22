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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Чем больше из москвы звучит безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила": Зеленский рассказал о новых пакетах санкций против рф

"Чем больше из москвы звучит безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила": Зеленский рассказал о новых пакетах санкций против рф

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 21:36  •  11417 просмотра

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Зеленский призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию, чтобы заставить ее стать более рациональной и проиграть войну, одновременно объявив о новых пакетах оборонной поддержки от Дании, Великобритании и Новой Зеландии.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам рассказал о новых санкциях против РФ и призвал увеличивать санкционное давление на государство-агрессора и в дальнейшем, чтобы вернуть его в состояние "хотя бы частичной трезвости". Украинский глава государства также настаивает, что "российское безумие должно проиграть эту войну", цитирует слова Президента УНН.

Чем больше из Москвы звучит безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила. Только сила нашей защиты жизни, нашей способности достигать собственных целей может вернуть Россию к состоянию хотя бы частичной трезвости. Российское безумие должно проиграть эту войну. Мы сделаем все для этого.

- заявил Президент. 

Детали

Украинский Президент также сообщил, что 22 января сразу несколько стран утвердили пакеты поддержки для Украины.

В частности, Дания объявила о своем 15-м оборонном пакете для украинцев. В рамках него нашим воинам передадут боеприпасы и дроны для усиления украинского войска.

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Зеленский отметил, что и Великобритания объявила о подготовке нового пакета. Ожидается, что он придаст силы для отражения российских штурмов.

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Есть пакет сегодня и от Новой Зеландии, который усилит украинскую логистику, разведку и связь. Кроме того, Новая Зеландия пообещала поддержку в тренировке наших воинов.

Дополнительно

В этот же день Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Речь шла о санкциях против РФ, ситуации на украинско-польской границе и подготовке юбилейного 25-го саммита Украина - Европейский Союз

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
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yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
sharl-mishelШарль Мишель
daniyaДания
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
"Що більше з москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила": Зеленський розповів про нові пакети санкцій проти рф
"The more crazy statements we hear from Moscow, the greater our strength should be." Zelensky speaks about new sanctions packages against Russia
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"Чем больше из москвы звучит безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила": Зеленский рассказал о новых пакетах санкций против рф

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