"Чем больше из москвы звучит безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила": Зеленский рассказал о новых пакетах санкций против рф

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам рассказал о новых санкциях против РФ и призвал увеличивать санкционное давление на государство-агрессора и в дальнейшем, чтобы вернуть его в состояние "хотя бы частичной трезвости". Украинский глава государства также настаивает, что "российское безумие должно проиграть эту войну", цитирует слова Президента УНН.

Чем больше из Москвы звучит безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила. Только сила нашей защиты жизни, нашей способности достигать собственных целей может вернуть Россию к состоянию хотя бы частичной трезвости. Российское безумие должно проиграть эту войну. Мы сделаем все для этого. - заявил Президент.

Детали

Украинский Президент также сообщил, что 22 января сразу несколько стран утвердили пакеты поддержки для Украины.

В частности, Дания объявила о своем 15-м оборонном пакете для украинцев. В рамках него нашим воинам передадут боеприпасы и дроны для усиления украинского войска.

Боеприпасы и ПВО: в Дании анонсировали новый пакет помощи Украине

Зеленский отметил, что и Великобритания объявила о подготовке нового пакета. Ожидается, что он придаст силы для отражения российских штурмов.

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Есть пакет сегодня и от Новой Зеландии, который усилит украинскую логистику, разведку и связь. Кроме того, Новая Зеландия пообещала поддержку в тренировке наших воинов.

Дополнительно

В этот же день Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Речь шла о санкциях против РФ, ситуации на украинско-польской границе и подготовке юбилейного 25-го саммита Украина - Европейский Союз