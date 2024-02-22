Зеленський обговорив із президентом Євроради Мішелем ситуацію на українсько-польському кордоні
Київ • УНН
Зеленський обговорив з Мішелем санкції проти росії, ситуацію на українсько-польському кордоні та підготовку до ювілейного 25-го саміту Україна-ЄС.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Йшлося про санкції проти рф, ситуацію на українсько-польському кордоні та підготовку ювілейного 25-го саміту Україна – Європейський Союз, передає УНН.
"Подякував за всебічну підтримку з боку Євросоюзу із самого початку повномасштабного вторгнення, зокрема за вчорашню домовленість щодо запровадження 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Це правильний сигнал решті світу.
Обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні. Наголосив, що ми готові до консультацій з метою її швидкого та справедливого розв’язання", - повідомив Зеленський у Telegram.
Крім того, Президент України поінформував співрозмовника про виконання Україною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Європейської комісії в березні 2024 року. Констатували необхідність швидкого схвалення відповідних переговорних рамок, необхідних для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено торік у грудні.
"Насамкінець поспілкувалися про підготовку ювілейного 25-го саміту Україна – Європейський Союз", - резюмував Зеленський.
Україна та Польща провели переговори за посередництва Єврокомісії: говорили про блокування кордонів21.02.24, 18:52 • 28572 перегляди