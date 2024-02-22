Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем ситуацию на украинско-польской границе

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  175851 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  210112 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  194241 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  213890 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  224233 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  195091 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209833 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем ситуацию на украинско-польской границе

Зеленский обсудил с Мишелем санкции против россии, ситуацию на украинско-польской границе и подготовку к юбилейному 25-му саммиту Украина-ЕС.

Война •   •  3836 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем ситуацию на украинско-польской границе

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в двух областях

В Воздушных силах предупредили, что Запорожская и Днепропетровская области сталкиваются с угрозой вражеских ударных беспилотников.

Война •   •  7924 просмотра
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в двух областях

Приднестровье возможно "попросит" путина о "присоединении к рф". Советник премьера  Молдовы отреагировал

Чорба призвал так называемых приднестровских депутатов всех уровней не допустить принятия подобного обращения, которое, по его опасениям, неминуемо даст владимиру путину «юридическое право нанесения удара по территории Молдовы, включая Приднестровье, при любом предлоге».

Новости Мира •   •  10423 просмотра
Приднестровье возможно "попросит" путина о "присоединении к рф". Советник премьера  Молдовы отреагировал

Зеленский опубликовал фото с политиками на Банковой "Два года. Мы все здесь"

Президент Зеленский опубликовал в Telegram фото своей команды вместе с послами у Офиса Президента на Банково накануне двухлетней годовщины российского вторжения, чтобы показать, что украинские политики продолжают работать над защитой независимости страны.

Война •   •  18520 просмотра
Зеленский опубликовал фото с политиками на Банковой "Два года. Мы все здесь"

россияне на Авдеевском направлении осуществили несколько высадок десанта вплотную к окопам Сил обороны

Украинские военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады отбили многочисленные атаки российско-террористических войск под Авдеевкой, уничтожив 35 врагов и взяв в плен еще 9.

Война •   •  18835 просмотра
россияне на Авдеевском направлении осуществили несколько высадок десанта вплотную к окопам Сил обороны

Пришлось лететь другим рейсом: Бразилия отказалась заправлять самолет лаврова

Бразильская корпорация Vibra Energia отказалась заправлять топливом российский самолет Ил-96, на борту которого находился министр иностранных дел россии сергей лавров, из-за опасений возможных санкций со стороны США.

Новости Мира •   •  16178 просмотра
Пришлось лететь другим рейсом: Бразилия отказалась заправлять самолет лаврова

13 "убиты", и 22 "ранены": в СтратКом ВСУ показали карту затопленных российских военных кораблей

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины показало карту, на которой указано, что с начала вторжения в Черном море было потоплено 13 российских военных кораблей и 22 повреждено.

Война •   •  18969 просмотра
13 "убиты", и 22 "ранены": в СтратКом ВСУ показали карту затопленных российских военных кораблей

рф подтягивает новые ресурсы и при поддержке авиации пытается продолжать штурмы в направлении Ласточкино - Лыховий

российские войска перегруппировываются после тяжелых потерь в Авдеевке, подтягивают новые подразделения и при поддержке авиации пытаются продолжить наступление дальше на запад в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов, в то время как украинские войска укрепляют свою оборону.

Война •   •  18488 просмотра
рф подтягивает новые ресурсы и при поддержке авиации пытается продолжать штурмы в направлении Ласточкино - Лыховий

россияне на захваченных территориях терроризируют украинцев, которые не поддерживают оккупантов - Федоров

россияне в оккупированной части Запорожской области преследуют украинцев, которые публично выступают против оккупации, и шантажируют местных жителей конфискацией имущества.

Общество •   •  18263 просмотра
россияне на захваченных территориях терроризируют украинцев, которые не поддерживают оккупантов - Федоров

Силы обороны отбили 31 атаку на Марьинском направлении: Генштаб

По данным Генерального штаба, украинские защитники выдержали 81 атаку в четверг, отбив 31 вторжение в Марьинке, а также 50 авиаударов и 80 ракетных обстрелов по войскам и населенным пунктам.

Война •   •  14362 просмотра
Силы обороны отбили 31 атаку на Марьинском направлении: Генштаб