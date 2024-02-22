Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем ситуацию на украинско-польской границе

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Речь шла о санкциях против рф, ситуации на украинско-польской границе и подготовке юбилейного 25-го саммита Украина - Европейский Союз, передает УНН.

"Поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны Евросоюза с самого начала полномасштабного вторжения, в частности за вчерашнюю договоренность о введении 13-го пакета санкций ЕС против рф. Это правильный сигнал остальному миру.

Обсудили ситуацию на украинско-польской границе. Подчеркнул, что мы готовы к консультациям с целью ее быстрого и справедливого решения", - сообщил Зеленский в Telegram.

Кроме того, Президент Украины проинформировал собеседника о выполнении Украиной четырех законодательных шагов, необходимых для подготовки оценки Европейской комиссии в марте 2024 года. Констатировали необходимость быстрого одобрения соответствующих переговорных рамок, необходимых для фактического начала переговоров, как это было согласовано в декабре прошлого года.

"В конце пообщались о подготовке юбилейного 25-го саммита Украина - Европейский Союз", - резюмировал Зеленский.

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