Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем ситуацию на украинско-польской границе
Зеленский обсудил с Мишелем санкции против россии, ситуацию на украинско-польской границе и подготовку к юбилейному 25-му саммиту Украина-ЕС.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в двух областях
В Воздушных силах предупредили, что Запорожская и Днепропетровская области сталкиваются с угрозой вражеских ударных беспилотников.
Приднестровье возможно "попросит" путина о "присоединении к рф". Советник премьера Молдовы отреагировал
Чорба призвал так называемых приднестровских депутатов всех уровней не допустить принятия подобного обращения, которое, по его опасениям, неминуемо даст владимиру путину «юридическое право нанесения удара по территории Молдовы, включая Приднестровье, при любом предлоге».
Зеленский опубликовал фото с политиками на Банковой "Два года. Мы все здесь"
Президент Зеленский опубликовал в Telegram фото своей команды вместе с послами у Офиса Президента на Банково накануне двухлетней годовщины российского вторжения, чтобы показать, что украинские политики продолжают работать над защитой независимости страны.
россияне на Авдеевском направлении осуществили несколько высадок десанта вплотную к окопам Сил обороны
Украинские военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады отбили многочисленные атаки российско-террористических войск под Авдеевкой, уничтожив 35 врагов и взяв в плен еще 9.
Пришлось лететь другим рейсом: Бразилия отказалась заправлять самолет лаврова
Бразильская корпорация Vibra Energia отказалась заправлять топливом российский самолет Ил-96, на борту которого находился министр иностранных дел россии сергей лавров, из-за опасений возможных санкций со стороны США.
13 "убиты", и 22 "ранены": в СтратКом ВСУ показали карту затопленных российских военных кораблей
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины показало карту, на которой указано, что с начала вторжения в Черном море было потоплено 13 российских военных кораблей и 22 повреждено.
рф подтягивает новые ресурсы и при поддержке авиации пытается продолжать штурмы в направлении Ласточкино - Лыховий
российские войска перегруппировываются после тяжелых потерь в Авдеевке, подтягивают новые подразделения и при поддержке авиации пытаются продолжить наступление дальше на запад в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов, в то время как украинские войска укрепляют свою оборону.
россияне на захваченных территориях терроризируют украинцев, которые не поддерживают оккупантов - Федоров
россияне в оккупированной части Запорожской области преследуют украинцев, которые публично выступают против оккупации, и шантажируют местных жителей конфискацией имущества.
Силы обороны отбили 31 атаку на Марьинском направлении: Генштаб
По данным Генерального штаба, украинские защитники выдержали 81 атаку в четверг, отбив 31 вторжение в Марьинке, а также 50 авиаударов и 80 ракетных обстрелов по войскам и населенным пунктам.