"Що більше з москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила": Зеленський розповів про нові пакети санкцій проти рф

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців розповів про нові санкції проти рф і закликав збільшувати санкційний тиск на державу-агресорку й надалі, аби повернути її до стану "хоча б часткової тверезості". Український глава держави також наполягає, що "російське божевілля повинне програти цю війну", цитує слова Президента УНН.

Що більше з Москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила. Тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей може повернути Росію до стану хоча б часткової тверезості. Російське божевілля повинне програти цю війну. Ми зробимо все для цього.