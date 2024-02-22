"Що більше з москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила": Зеленський розповів про нові пакети санкцій проти рф
Київ • УНН
Зеленський закликав до подальшого посилення санкційного тиску на Росію, щоб змусити її стати більш раціональною і програти війну, одночасно оголосивши про нові пакети оборонної підтримки від Данії, Великої Британії та Нової Зеландії.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців розповів про нові санкції проти рф і закликав збільшувати санкційний тиск на державу-агресорку й надалі, аби повернути її до стану "хоча б часткової тверезості". Український глава держави також наполягає, що "російське божевілля повинне програти цю війну", цитує слова Президента УНН.
Що більше з Москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила. Тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей може повернути Росію до стану хоча б часткової тверезості. Російське божевілля повинне програти цю війну. Ми зробимо все для цього.
Деталі
Український Президент також повідомив, що 22 січня одразу кілька країн затвердили пакети підтримки для України.
Зокрема, Данія оголосила про свій 15-й оборонний пакет для українців. В рамках нього нашим воїнам передадуть боєприпаси й дрони для посилення українського війська.
Боєприпаси та ППО: у Данії анонсували новий пакет допомоги Україні22.02.24, 14:38 • 23733 перегляди
Зеленський відзначив, що й Велика Британія оголосила про підготовку нового пакету. Очікується, що він додасть сили для відбиття російських штурмів.
Шаппс відреагував на розслідування Sky News, яке довело що британські оборонні компанії продають комплектуючі для рф в обхід санкціям22.02.24, 21:38 • 33697 переглядiв
Є пакет сьогодні й від Нової Зеландії, який посилить українську логістику, розвідку та зв’язок. Крім того, Нова Зеландія пообіцяла підтримку у тренуванні наших воїнів.
Додатково
Цього ж дня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Йшлося про санкції проти рф, ситуацію на українсько-польському кордоні та підготовку ювілейного 25-го саміту Україна – Європейський Союз