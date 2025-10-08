Часть Сумского района обесточена из-за военной агрессии рф

Из-за военной агрессии РФ обесточена часть Сумского района, передает УНН со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

По данным компании, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним

Российские войска в ночь на 7 октября атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях. Поражено локомотивное депо в Полтаве, есть обесточивание и задержки поездов.