Часть Сумского района обесточена из-за военной агрессии рф
Киев • УНН
В результате военной агрессии рф обесточена часть Сумского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения после ночной атаки на инфраструктуру.
Из-за военной агрессии РФ обесточена часть Сумского района, передает УНН со ссылкой на "Сумыоблэнерго".
По данным компании, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Поезд Сумы-Киев изменит маршрут из-за угрозы атак рф: возможны задержки рейсов08.10.25, 14:24 • 1576 просмотров
Напомним
Российские войска в ночь на 7 октября атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях. Поражено локомотивное депо в Полтаве, есть обесточивание и задержки поездов.