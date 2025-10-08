Частина Сумського району знеструмлена через військову агресію рф

Через військову агресію рф знеструмлено частину Сумського району, передає УНН із посиланням на "Сумиобленерго".

За даними компанії, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо

Російські війська у ніч на 7 жовтня атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях. Уражено локомотивне депо в Полтаві, є знеструмлення та затримки потягів.