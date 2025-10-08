Частина Сумського району знеструмлена через військову агресію рф
Київ • УНН
Внаслідок військової агресії рф знеструмлено частину Сумського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання після нічної атаки на інфраструктуру.
Через військову агресію рф знеструмлено частину Сумського району, передає УНН із посиланням на "Сумиобленерго".
За даними компанії, енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо
Російські війська у ніч на 7 жовтня атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях. Уражено локомотивне депо в Полтаві, є знеструмлення та затримки потягів.