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Бунт в новогоднюю ночь: по всей Германии были атакованы правоохранители и пожарные

Бунт в новогоднюю ночь: по всей Германии были атакованы правоохранители и пожарные

Киев  •  УНН

 • 11757 просмотра

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В новогоднюю ночь по всей Германии произошли целенаправленные нападения на правоохранителей и пожарных. Нападавшие использовали пиротехнику, бутылки и камни, пострадали десятки полицейских.

В Германии в новогоднюю ночь произошли целенаправленные нападения на полицию и пожарную службу. Большинство нападений произошло в Берлине.

Передает УНН со ссылкой на Tagesschau, rbb, Süddeutsche Zeitung и Bild.

Детали

 В представителей полиции и пожарных ФРГ в новогоднюю ночь целенаправленно бросались в полицейских и направлялись ракеты.

СМИ зафиксировали насилие, которое было направлено против сотрудников экстренных служб.

 Накануне Нового года полицейские подверглись нападению большого скопления людей в районе Бабельсберг. Как сообщил rbb представитель штаба полиции Бранденбурга, собралось около 100 человек. Изнутри группы в офицеров бросали бутылки, камни и пиротехнику. Офицер полиции получил легкие ранения. Сообщается, что двух человек из этой группы задержали.  

Также в Берлине, в районе Нойкельн, около 00:20, неизвестные подожгли предметы на улице Шиллерпроменади;

В районе Кройцберг (на Принценали), экипаж патрульного автомобиля заметил повреждение окна от пиротехнического устройства;

В районе Пренцлауэр-Берг (на Пренцлауэр-Алее и углу Данцигер-Штрассе) около 00:50 прогремела «кугельбомба». и его также доставили в больницу;

В районе Шарлоттенбург (на Йоахимстальштрасе и углу Курфюрстендамм), около 00:20 полицейский стоял возле задней части своего автомобиля.

Другие города Германии

Силы безопасности и спасения Мюнхена имели больше дел в новогоднюю ночь 2024/25, чем год назад. Особенно необычной была полицейская операция на мосту Виттельсбахера. По данным полиции, несколько сотен человек устроили там бунт и даже напали на офицеров.

Примерно через 20 минут после полуночи на мосту, который пересекает Исар и соединяет пригород Исар с районом Ау, собралось до 300 человек. Согласно отчету полиции, некоторые из этих людей поджигали объекты и неоднократно бросали петарды и стеклянные бутылки в сотрудников экстренных служб. Некоторые из них были в масках, и предварительные выводы свидетельствуют о том, что люди, стоящие за нападением, принадлежат к левому спектру. Коммунистический символ серпа и молота был размазан по полицейской машине.

- пишет sueddeutsche.

В Гамбурге в новогоднюю ночь произошли целенаправленные нападения на полицию и пожарную службу. Экстренные службы обстреляли петардами и пиротехникой.

На пожарных напали рано вечером, и насилие продолжалось до полуночи. Мужчина подбежал к полицейским с батареей файеров и выстрелил в них. В Шрейерринге незаконные петарды и трассирующие боеприпасы также стреляли по балконам и в толпу. В среду вечером в Гамбурге пострадали девять полицейских. Было несколько арестов.

Веймар (Тюрингия). По данным Bild, ситуация обострилась вскоре после полуночи. На площади Гете группа пиротехников обстреляла полицейскую машину, которая вспыхнула. Когда огонь был потушен, полицейские и пожарные снова подверглись нападению с использованием пиротехнических средств.

В Лейпциге около 50 человек неоднократно нападали на экстренные службы, бросая петарды, ракеты и бутылки. Также сообщается, что автомобили и трамваи стали целями для обстрела, как заявляют свидетели. Один из полицейских был ранен, но остался на службе.

Шлезвиг-Гольштейн, город Киль.

Когда скорая помощь пыталась спасти пациента с инфарктом, полицейских, прибывших на место, атаковала группа из 70-80 человек. На месте оказались 26 полицейских, которые использовали служебных собак и перцовый спрей, чтобы дать медикам возможность продолжить свою работу. Во время этих инцидентов 14 из 37 полицейских получили травмы от пиротехнических устройств.

- передает издание.

Напомним,

Четверо неизвестных открыли огонь возле ночного клуба Amazura в Квинсе, Нью-Йорк, ранив 10 человек в возрасте от 16 до 20 лет. Инцидент произошел во время празднования дня рождения погибшего члена банды.

Массовое убийство в Черногории: погибших уже 12, среди них - двое детей2 янв. 2025, 06:40 • 37969 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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