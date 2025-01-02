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Бунт у новорічну ніч: по всій Німеччині були атаковані правоохоронці та пожежники

Київ • УНН

 • 38468 перегляди

У новорічну ніч по всій Німеччині відбулися цілеспрямовані напади на правоохоронців та пожежників. Нападники використовували піротехніку, пляшки та каміння, постраждали десятки поліцейських.

У Німечині в новорічну ніч відбулися цілеспрямовані напади на поліцію та пожежну службу. Більшість нападів сталася в Берліні.

Передає УНН із посиланням на Tagesschau, rbb, Süddeutsche Zeitung та Bild.

Деталі

 У представників поліції та пожежників ФРН у новорічну ніч цілеспрямовано кидалися в поліцейських і спрямовувалися ракети.

ЗМІ зафіксували насильство, що було спрямоване проти співробітників екстрених служб.

 Напередодні Нового року поліцейські зазнали нападу великого скупчення людей у ​​районі Бабельсберг. Як повідомив rbb речник штабу поліції Бранденбурга, зібралося близько 100 людей. Зсередини групи в офіцерів кидали пляшки, каміння та піротехніку. Офіцер поліції отримав легкі поранення. Повідомляється, що двох осіб із цієї групи затримали.  

Також у Берліні, в районі Нойкельн, близько 00:20, невідомі підпалили предмети на вулиці Шиллерпроменаді;

У районі Кройцберг (на Принценалі), екіпаж патрульного автомобіля помітив пошкодження вікна від піротехнічного пристрою;

У районі Пренцлауер-Берг (на Пренцлауер-Алеї та кутку Данцигер-Штрассе) близько 00:50 прогриміла "кугельбомба". та його також доправили до лікарні;

У районі Шарлоттенбург (на Йоахімстальштрасе і кутку Курфюрстендамм), близько 00:20 поліцейський стояв біля задньої частини свого автомобіля.

Інші міста Німеччини

Сили безпеки та порятунку Мюнхена мали більше справ у новорічну ніч 2024/25, ніж рік тому. Особливо незвичайною була поліцейська операція на мосту Віттельсбахера. За даними поліції, кілька сотень людей влаштували там бунт і навіть напали на офіцерів.

Приблизно через 20 хвилин після опівночі на мосту, який перетинає Ісар і з'єднує передмістя Ісар з районом Ау, зібралося до 300 осіб. Згідно зі звітом поліції, деякі з цих людей підпалювали об'єкти і неодноразово кидали петарди і скляні пляшки в співробітників екстрених служб. Деякі з них були в масках, і попередні висновки свідчать про те, що люди, які стоять за нападом, належать до лівого спектру. Комуністичний символ серпа і молота був розмазаний по поліцейській машині.

- пише sueddeutsche.

У Гамбурзі в новорічну ніч відбулися цілеспрямовані напади на поліцію та пожежну службу. Екстрені служби обстріляли петардами та піротехнікою.

На пожежників напали рано ввечері, і насильство тривало до півночі. Чоловік підбіг до поліцейських з батареєю фаєрів і вистрілив у них. У Schreyerring незаконні петарди та трасуючі боєприпаси також стріляли по балконах і в натовп. У середу ввечері в Гамбурзі постраждали дев'ять поліцейських. Було кілька арештів.

Веймар (Тюрінгія). За даними Bild, ситуація загострилася невдовзі після опівночі. На площі Гете група піротехніків обстріляла поліцейську машину, яка спалахнула. Коли вогонь був згашений, поліцейські та пожежники знову зазнали нападу з використанням піротехнічних засобів.

У Лейпцигу близько 50 осіб неодноразово нападали на екстрені служби, кидаючи петарди, ракети і пляшки. Також повідомляється, що автомобілі та трамваї стали цілями для обстрілу, як заявляють свідки. Один із поліцейських був поранений, але залишився на службі.

Шлезвіг-Гольштейн, місто Кіль.

Коли швидка допомога намагалася врятувати пацієнта з інфарктом, поліцейських, які прибули на місце, атакувала група з 70-80 осіб. На місці опинилися 26 поліцейських, які використовували службових собак і перцевий спрей, щоб дати медикам можливість продовжити свою роботу. Під час цих інцидентів 14 із 37 поліцейських дістали травми від піротехнічних пристроїв.

- передає виданння.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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