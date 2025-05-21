Будут в дефиците: весенние заморозки уничтожили почти половину урожая черешни и вишни - EastFruit

Апрельские и майские заморозки в Украине повредили значительную часть урожая косточковых. Сильно пострадали абрикосы. В то же время потеряно до 55% урожая черешни и 35-50% вишни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Детали

По предварительным оценкам экспертов, примерно 45-55% урожая черешни вымерзло, прежде всего в южных регионах страны, где именно сосредоточено производство. А в центральных регионах потери даже выше, но здесь площади черешни меньше.

Поэтому цены на черешню в текущем сезоне будут высокими, прогнозируют эксперты. Поскольку весенняя непогода негативно сказалась и на урожае ягоды в Турции и Восточной Европе, а Украина после оккупации российскими агрессорами традиционных регионов выращивания преимущественно зависит от импорта.

Еще один фактор, который нужно учитывать при оценке перспектив цен черешни и вишни в 2025 году - это продолжающееся сокращение площадей под этими культурами в странах Евросоюза. Поскольку риски выращивания черешни постоянно возрастают из-за частых потерь урожая от заморозков, старые плантации постепенно выкорчевываются и не заменяются новыми – отметил экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.

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Убытки в сфере выращивания вишни оцениваются в 35-50%. Больше всего пострадали сады в северных регионах. Вишня в Украине идет в основном на заморозку для экспорта и на переработку. Эксперты прогнозируют, что эти товарные позиции значительно подорожают, особенно на фоне ожидаемых высоких цен на малину в летний период.

Напомним

Из-за вымерзания большинства садов в Херсонской области, в Украине могут возникнуть проблемы с ранними абрикосами. Заморозки уже нанесли вред плодово-ягодным культурам.