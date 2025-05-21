Будут в дефиците: весенние заморозки уничтожили почти половину урожая черешни и вишни - EastFruit

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 20547 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
09:43 • 54334 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
09:21 • 60099 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 69951 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 165207 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 90139 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 126910 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 258608 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 87870 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 222259 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.7м/с
33%
747мм
Популярные новости

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

21 мая, 06:43 • 71893 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

21 мая, 07:01 • 115541 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 106298 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 67804 просмотра

Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

11:46 • 40706 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

14:12 • 8856 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 165207 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 167918 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 258609 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 222259 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Дональд Туск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Румыния

Канада

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 68465 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 106929 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 154738 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 117089 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 110097 просмотра
Актуальное

FAB-250

Эль-Паис

Футбол

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Будут в дефиците: весенние заморозки уничтожили почти половину урожая черешни и вишни - EastFruit

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Из-за апрельских и майских заморозков в Украине потеряно до 55% урожая черешни и 35-50% вишни, больше всего пострадали южные и северные регионы. Эксперты прогнозируют рост цен на ягоды и возможный дефицит.

Будут в дефиците: весенние заморозки уничтожили почти половину урожая черешни и вишни - EastFruit

Апрельские и майские заморозки в Украине повредили значительную часть урожая косточковых. Сильно пострадали абрикосы. В то же время потеряно до 55% урожая черешни и 35-50% вишни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Детали

По предварительным оценкам экспертов, примерно 45-55% урожая черешни вымерзло, прежде всего в южных регионах страны, где именно сосредоточено производство. А в центральных регионах потери даже выше, но здесь площади черешни меньше.

Поэтому цены на черешню в текущем сезоне будут высокими, прогнозируют эксперты. Поскольку весенняя непогода негативно сказалась и на урожае ягоды в Турции и Восточной Европе, а Украина после оккупации российскими агрессорами традиционных регионов выращивания преимущественно зависит от импорта.

Еще один фактор, который нужно учитывать при оценке перспектив цен черешни и вишни в 2025 году - это продолжающееся сокращение площадей под этими культурами в странах Евросоюза. Поскольку риски выращивания черешни постоянно возрастают из-за частых потерь урожая от заморозков, старые плантации постепенно выкорчевываются и не заменяются новыми

 – отметил экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.

Весенние заморозки в Украине: эксперты объяснили, как это повлияет на урожай плодовых деревьев и цены08.05.25, 10:22 • 49145 просмотров

Убытки в сфере выращивания вишни оцениваются в 35-50%. Больше всего пострадали сады в северных регионах. Вишня в Украине идет в основном на заморозку для экспорта и на переработку. Эксперты прогнозируют, что эти товарные позиции значительно подорожают, особенно на фоне ожидаемых высоких цен на малину в летний период.

Напомним

Из-за вымерзания большинства садов в Херсонской области, в Украине могут возникнуть проблемы с ранними абрикосами. Заморозки уже нанесли вред плодово-ягодным культурам.

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаАгроновости
Европейский Союз
Турция
Украина
Brent
$65.82
Bitcoin
$107,249.50
S&P 500
$5,911.31
Tesla
$344.26
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,305.85
Ethereum
$2,547.98