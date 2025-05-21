Будуть у дефіциті: весняні заморозки знищили майже половину врожаю черешні та вишні - EastFruit

Квітневі й травневі заморозки в Україні пошкодили значну частину врожаю кісточкових. Сильно постраждали абрикоси. Водночас втрачено до 55% врожаю черешні та 35-50% вишні. Про це повідомляє УНН з посиланням на аналітиків EastFruit.

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За попередніми оцінками експертів, приблизно 45-55% врожаю черешні вимерзло, насамперед у південних регіонах країни, де саме зосереджено виробництво. А в центральних регіонах втрати навіть вищі, але тут площі черешні менші.

Тож ціни на черешню у поточному сезоні будуть високі, прогнозують експерти. Оскільки весняна негода негативно позначилася і на врожаї ягоди у Туреччині та Східній Європі, а Україна після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування переважно залежить від імпорту.

Ще один фактор, який потрібно враховувати при оцінці перспектив цін черешні та вишні у 2025 році – це скорочення площ, що триває під цими культурами в країнах Євросоюзу. Оскільки ризики вирощування черешні постійно зростають, через часті втрати врожаю від заморозків, старі плантації поступово викорчовуються і не замінюються новими – зазначив економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак.

Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

Збитки у сфері вирощування вишні оцінюються в 35-50%. Найбільше постраждали сади у північних регіонах. Вишня в Україні йде в основному на заморозку для експорту та на переробку. Експерти прогнозують, що ці товарні позиції значно подорожчають, особливо на тлі очікуваних високих цін на малину в літній період.

Нагадаємо

Через вимерзання більшості садів на Херсонщині, в Україні можуть виникнути проблеми з ранніми абрикосами. Заморозки вже завдали шкоди плодово-ягідним культурам.