Буданов об утечке информации об украинском контрнаступлении: "Мы принимаем определенные меры"
Киев • УНН
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что они "принимают определенные меры" после того, как получили доказательства того, что россия узнала о планах предварительного контрнаступления Украины.
У украинской разведки были доказательства того, что о планах прошлого контрнаступления ВСУ стало известно в российской федерации. Сейчас принимаются "определенные меры", заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CBC News, сообщает УНН.
Детали
Когда Буданова спросили об утечке разведданных, глава ГУР сказал, что не собирается говорить больше, чем Президент.
"У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно в российской федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", - заявил Буданов.
Контекст
Владимир Зеленский сообщил, что план предварительного контрнаступления был известен россиянам еще до начала его реализации.
"Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия", - сказал Зеленский.
https://unn.ua/news/zelenskyi-pidtverdyv-shcho-ukraina-maie-plan-kontrnastupu-ale-ne-mozhe-rozgholoshuvaty-detali-shchob-zberehty-perevahu-nad-rosiieiu
Буданов об утечке информации об украинском контрнаступлении: "Мы принимаем определенные меры"
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что они "принимают определенные меры" после того, как получили доказательства того, что россия узнала о планах предварительного контрнаступления Украины.
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