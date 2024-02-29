Буданов об утечке информации об украинском контрнаступлении: "Мы принимаем определенные меры"

У украинской разведки были доказательства того, что о планах прошлого контрнаступления ВСУ стало известно в российской федерации. Сейчас принимаются "определенные меры", заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CBC News, сообщает УНН.

Детали

Когда Буданова спросили об утечке разведданных, глава ГУР сказал, что не собирается говорить больше, чем Президент.

"У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно в российской федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", - заявил Буданов.

Контекст

Владимир Зеленский сообщил, что план предварительного контрнаступления был известен россиянам еще до начала его реализации.

"Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия", - сказал Зеленский.

https://unn.ua/news/zelenskyi-pidtverdyv-shcho-ukraina-maie-plan-kontrnastupu-ale-ne-mozhe-rozgholoshuvaty-detali-shchob-zberehty-perevahu-nad-rosiieiu