Буданов про витік інформації щодо українського контрнаступу: "Ми вживаємо певних заходів"
Київ • УНН
Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що вони "вживають певних заходів" після того, як отримали докази того, що росія дізналася про плани попереднього контрнаступу України.
В української розвідки були докази того, що про плани минулого контрнаступу ЗСУ стало відомо в російській федерації. Заразі вживаються "певні заходи", заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CBC News, повідомляє УНН.
Деталі
Коли Буданова запитали про витік розвідданих, очільник ГУР сказав, що не збирається говорити більше, ніж Президент.
"У нас була, скажімо так, інформація, докази того, що про плани стало відомо в російській федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", - заявив Буданов.
Контекст
Володимир Зеленський повідомив, що план попереднього контрнаступу був відомий росіянам ще до початку його реалізації.
"Скажу відверто, наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії", - сказав Зеленський.
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