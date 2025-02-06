Бровары продолжают поддерживать украинских защитников: на фронт поехал полноприводный грузовик и "старлинки"
Киев • УНН
Бровары продолжают поддерживать украинских защитников: на фронт поехал полноприводный грузовик и "старлинки".
Броварской городской голова Игорь Сапожко вместе с местными предпринимателями передал очередную помощь воинам легендарной 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. На фронт отправился полноприводный грузовик, комплекты Starlink и другая помощь, пишет УНН.
"К бойцам поехал грузовой полноприводный автомобиль, оснащенный важным для военных базовым оборудованием", - сообщил Игорь Сапожко.
Кроме этого, военные получили от Броварской громады и местных предпринимателей 13 комплектов Starlink, теплую одежду и зимние маскировочные комплекты, которые помогут им выполнять боевые задачи в холодное время года.
"Спасибо бойцам, которые нас защищают! Спасибо представителям броварского бизнеса за активную помощь нашим военным", - написал Игорь Сапожко.
Добавим
Ранее Броварской городской голова Игорь Сапожко передал военнослужащим 95-й десантно-штурмовой Полесской бригады автомобиль Toyota Hilux, который будет использовать бригада ПВО во время отражения воздушных атак врага. Этот автомобиль также был куплен за бюджетные средства в рамках программы поддержки ВСУ по запросу военных.
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Кроме того, Броварская территориальная громада закупила и передала в январе ВСУ 200 аккумуляторов для FPV-дронов за средства местного бюджета.