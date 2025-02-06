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Бровары продолжают поддерживать украинских защитников: на фронт поехал полноприводный грузовик и "старлинки"

Бровары продолжают поддерживать украинских защитников: на фронт поехал полноприводный грузовик и "старлинки"

Киев  •  УНН

 • 6202 просмотра

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Бровары продолжают поддерживать украинских защитников: на фронт поехал полноприводный грузовик и "старлинки".

Броварской городской голова Игорь Сапожко вместе с местными предпринимателями передал очередную помощь воинам легендарной 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. На фронт отправился полноприводный грузовик, комплекты Starlink и другая помощь, пишет УНН.

"К бойцам поехал грузовой полноприводный автомобиль, оснащенный важным для военных базовым оборудованием", - сообщил Игорь Сапожко.

Кроме этого, военные получили от Броварской громады и местных предпринимателей 13 комплектов Starlink, теплую одежду и зимние маскировочные комплекты, которые помогут им выполнять боевые задачи в холодное время года.

"Спасибо бойцам, которые нас защищают! Спасибо представителям броварского бизнеса за активную помощь нашим военным", - написал Игорь Сапожко.

Добавим

Ранее Броварской городской голова Игорь Сапожко передал военнослужащим 95-й десантно-штурмовой Полесской бригады автомобиль Toyota Hilux, который будет использовать бригада ПВО во время отражения воздушных атак врага. Этот автомобиль также был куплен за бюджетные средства в рамках программы поддержки ВСУ по запросу военных.

Сбили дрон на первом же выезде: мэр Броваров передал авто "ловцам шахедов"16.01.25, 19:04 • 30504 просмотра

Кроме того, Броварская территориальная громада закупила и передала в январе ВСУ 200 аккумуляторов для FPV-дронов за средства местного бюджета. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
brovariБровары

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